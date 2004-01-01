Asenna DHIS2 yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin terveysinformaatioalusta, jota käyttävät kansalliset terveyspalvelut yli 70 maassa ympäri maailmaa.
DHIS2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DHIS2 – mitä sillä voi rakentaa?
DHIS2 on maailman suurin avoimen lähdekoodin terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka on käytössä yli 70 maassa rutiininomaisten terveys-, rokotus-, tautiseuranta- ja logistiikkatietojen keräämiseen, analysointiin ja raportointiin. Oslon yliopiston ja maailmanlaajuisen julkisen sektorin kumppaneiden yhteisön rakentama järjestelmä tukee kansallisia terveysohjelmia, jotka palvelevat noin 2,4 miljardia ihmistä.
DHIS2:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset potilas- ja ohjelmatiedot täysin omassa hallinnassasi, antaa sinun räätälöidä metatietoja, hallintapaneeleja ja integraatioita paikallisiin työnkulkuihin ja välttää omistettuihin HMIS-toimittajiin liittyvät käyttäjäkohtaiset maksut.
DHIS2 – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavainen tiedonkeruu
Kerää koottua, yksilöllistä ja tapahtumatietoa verkkolomakkeiden, Android-asiakasohjelmien, tekstiviestien ja massatuontien kautta tuhansista toimipisteistä.
Visuaalinen analytiikka
Rakenna pivot-taulukoita, kaavioita, karttoja ja koontinäyttöjä suoraan kerätystä datasta ilman vientiä ulkoisiin työkaluihin.
Seurantaohjelmat
Seuraa yksittäisiä tapauksia, edunsaajia ja toimitusketjuja ajan mittaan konfiguroitavien pitkittäisseurantaohjelmien avulla.
Metatietojen hallinta
Määrittele organisaatioyksiköt, tietoalkiot, indikaattorit ja validointisäännöt terveysministeriöiden mukauttaman joustavan mallin avulla.
RESTful Web API
Integroi rekisterit, laboratoriojärjestelmät ja raportointiputket dokumentoidun REST-rajapinnan ja DHIS2-sovellusalustan kautta.
Offline-first Android
Kenttätyöntekijät keräävät tietoja offline-tilassa DHIS2 Android Capture -sovelluksella ja synkronoivat, kun yhteys palautuu.
DHIS2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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