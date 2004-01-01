DHIS2 on maailman suurin avoimen lähdekoodin terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka on käytössä yli 70 maassa rutiininomaisten terveys-, rokotus-, tautiseuranta- ja logistiikkatietojen keräämiseen, analysointiin ja raportointiin. Oslon yliopiston ja maailmanlaajuisen julkisen sektorin kumppaneiden yhteisön rakentama järjestelmä tukee kansallisia terveysohjelmia, jotka palvelevat noin 2,4 miljardia ihmistä.

DHIS2:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset potilas- ja ohjelmatiedot täysin omassa hallinnassasi, antaa sinun räätälöidä metatietoja, hallintapaneeleja ja integraatioita paikallisiin työnkulkuihin ja välttää omistettuihin HMIS-toimittajiin liittyvät käyttäjäkohtaiset maksut.