Mailpit on avoimen lähdekoodin sähköpostin testaus- ja virheenkorjaustyökalu, joka on rakennettu kehittäjille. Se käyttää sisäänrakennettua SMTP-palvelinta, joka sieppaa kaikki sovelluksistasi lähtevät sähköpostit ja näyttää kaapatut viestit selkeässä, haettavassa verkkopostilaatikossa – lähettämättä koskaan sähköpostia todellisille vastaanottajille. Tämä tekee sähköposti-ilmoitusvirtojen testaamisesta, sähköpostimallien iteroinnista ja SMTP-määritysten tarkistamisesta turvallista kehitys- ja testausympäristöissä.

Mailpit on moderni, aktiivisesti ylläpidetty korvaaja MailHogille (jota ei enää ylläpidetä). Se toimitetaan yhtenä kevyenä binääritiedostona, jossa on nopea SQLite-pohjainen viestivarasto, kokotekstihaku, HTML-sähköpostin renderöinti, REST API ja valinnainen SMTP- ja käyttöliittymän todennus – kaikki tämä vähäisellä muistinkulutuksella.