Ota Mailpit käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt sähköpostin testaustyökalu, joka kaappaa SMTP-viestejä ja näyttää ne selainpohjaisessa postilaatikossa.
Mailpit – valitse sopiva VPS-paketti
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Mailpit – mitä sillä voi rakentaa?
Mailpit on avoimen lähdekoodin sähköpostin testaus- ja virheenkorjaustyökalu, joka on rakennettu kehittäjille. Se käyttää sisäänrakennettua SMTP-palvelinta, joka sieppaa kaikki sovelluksistasi lähtevät sähköpostit ja näyttää kaapatut viestit selkeässä, haettavassa verkkopostilaatikossa – lähettämättä koskaan sähköpostia todellisille vastaanottajille. Tämä tekee sähköposti-ilmoitusvirtojen testaamisesta, sähköpostimallien iteroinnista ja SMTP-määritysten tarkistamisesta turvallista kehitys- ja testausympäristöissä.
Mailpit on moderni, aktiivisesti ylläpidetty korvaaja MailHogille (jota ei enää ylläpidetä). Se toimitetaan yhtenä kevyenä binääritiedostona, jossa on nopea SQLite-pohjainen viestivarasto, kokotekstihaku, HTML-sähköpostin renderöinti, REST API ja valinnainen SMTP- ja käyttöliittymän todennus – kaikki tämä vähäisellä muistinkulutuksella.
Mailpit – tärkeimmät ominaisuudet
SMTP-sähköpostin kaappaus
Toimii drop-in SMTP-palvelimena, joka sieppaa minkä tahansa sovelluksen lähettämän sähköpostin estäen vahingossa tapahtuvan toimituksen todellisiin sähköpostiosoitteisiin kehityksen aikana.
Selainpohjainen saapuneet
Tarkastele, hae ja tutki kaikkia kaapattuja viestejä responsiivisessa verkkokäyttöliittymässä täydellä HTML-renderöinnillä, lähdekoodinäkymällä ja mobiiliystävällisellä asettelulla.
REST API -käyttö
Kysy, poista ja hallitse viestejä ohjelmallisesti dokumentoidun REST-rajapinnan kautta, mahdollistaen integroinnin automatisoituihin testisarjoihin ja CI/CD-putkiin.
Koko tekstin haku
Hae otsikkoriveiltä, lähettäjän ja vastaanottajan osoitteista ja viestin sisällöstä löytääksesi nopeasti tietyt sähköpostit testauksen aikana.
Viestien tunnisteet
Merkitse viestit automaattisesti tyypin mukaan — HTML, liitteet, upotetut kuvat — nopeaa visuaalista suodatusta varten suurista testiviestimääristä.
Mailpit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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