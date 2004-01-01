Asenna Mazanoke yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuoja edellä toimiva selainpohjainen kuvien optimoija, joka pakkaa ja muuntaa kuvia lataamatta niitä millekään palvelimelle.
Mazanoke – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mazanoke – mitä sillä voi rakentaa?
Mazanoke on itsehostattu kuvien optimointityökalu, joka toimii kokonaan selaimessa. Kun käyttäjät pakkaavat, muuttavat kokoa tai muuntavat kuvia Mazanoken käyttöliittymän kautta, kaikki käsittely tapahtuu paikallisesti heidän laitteellaan – kuvadataa ei lähetetä palvelimelle tai millekään kolmannelle osapuolelle. Tämä tekee siitä sopivan arkaluonteisten kuvien käsittelyyn, joita ei voida ladata pilvipakkaustyökaluihin.
Toisin kuin isännöidyt kuvien optimointipalvelut, Mazanoken itseisännöinti VPS:lläsi antaa tiimillesi yksityisen, aina käytettävissä olevan päätepisteen kuvankäsittelyyn. Se tukee laajaa valikoimaa formaatteja, poistaa automaattisesti EXIF-metatiedot, kuten GPS-sijainnin ja aikaleimat, ja se voidaan suojata valinnaisella HTTP-perustunnistautumisella pääsyn rajoittamiseksi.
Mazanoke – tärkeimmät ominaisuudet
Selaimessa tapahtuva käsittely
Kaikki kuvien pakkaus ja muuntaminen tapahtuu paikallisesti selaimessa — kuvatietoja ei lähetetä palvelimelle tai mihinkään ulkoiseen palveluun.
Monimuotomuunnos
Muunna JPEG-, PNG-, WebP-, AVIF-, HEIC-, GIF-, ICO- ja TIFF-tiedostojen välillä missä tahansa yhdistelmässä säädettävillä laatuasetuksilla.
Automaattinen EXIF-poisto
Poista upotettu metatieto, kuten GPS-sijainti, aikaleimat ja kameratiedot kuvista ennen jakamista.
HTTP perustunnistautuminen
Käyttö on suojattu HTTP-perustunnistautumisella oletuksena, pitäen instanssisi rajoitettuna vain valtuutetuille käyttäjille.
PWA offline-tuki
Asenna Mazanoke progressiivisena verkkosovelluksena offline-kuvankäsittelyä varten ilman internet-yhteyttä.
Mazanoke – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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