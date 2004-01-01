Mazanoke on itsehostattu kuvien optimointityökalu, joka toimii kokonaan selaimessa. Kun käyttäjät pakkaavat, muuttavat kokoa tai muuntavat kuvia Mazanoken käyttöliittymän kautta, kaikki käsittely tapahtuu paikallisesti heidän laitteellaan – kuvadataa ei lähetetä palvelimelle tai millekään kolmannelle osapuolelle. Tämä tekee siitä sopivan arkaluonteisten kuvien käsittelyyn, joita ei voida ladata pilvipakkaustyökaluihin.

Toisin kuin isännöidyt kuvien optimointipalvelut, Mazanoken itseisännöinti VPS:lläsi antaa tiimillesi yksityisen, aina käytettävissä olevan päätepisteen kuvankäsittelyyn. Se tukee laajaa valikoimaa formaatteja, poistaa automaattisesti EXIF-metatiedot, kuten GPS-sijainnin ja aikaleimat, ja se voidaan suojata valinnaisella HTTP-perustunnistautumisella pääsyn rajoittamiseksi.