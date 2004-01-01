Zabbix on yritystason avoimen lähdekoodin valvontaratkaisu, johon NASA, Salesforce ja kymmenet tuhannet organisaatiot luottavat verkkojen, palvelimien, virtuaalikoneiden, konttien ja pilvipalveluiden tilan seurannassa. Yksi Zabbix-instanssi voi kerätä kymmeniä tuhansia mittareita sekunnissa agenttien, SNMP:n, IPMI:n, JMX:n, HTTP-tarkistusten ja mukautettujen skriptien avulla ja sitten tuoda esiin poikkeamia mallipohjaisten laukaisimien, eskalaatiosääntöjen ja monipuolisten hallintapaneelien kautta.

Zabbixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki mittarit, tapahtumat ja tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman isäntäkohtaisia lisenssimaksuja tai tiedonsiirtomaksuja. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta ja Zabbix-agentti tarjoavat täydellisen valvontapinon, joka on valmis ottamaan isäntiä käyttöön heti käyttöönoton päätyttyä.