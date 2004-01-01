Ota Zabbix käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Yritystason avoimen lähdekoodin valvonta verkoille, palvelimille, sovelluksille ja pilvipalveluille yhdellä yhtenäisellä alustalla.
Zabbix – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zabbix – mitä sillä voi rakentaa?
Zabbix on yritystason avoimen lähdekoodin valvontaratkaisu, johon NASA, Salesforce ja kymmenet tuhannet organisaatiot luottavat verkkojen, palvelimien, virtuaalikoneiden, konttien ja pilvipalveluiden tilan seurannassa. Yksi Zabbix-instanssi voi kerätä kymmeniä tuhansia mittareita sekunnissa agenttien, SNMP:n, IPMI:n, JMX:n, HTTP-tarkistusten ja mukautettujen skriptien avulla ja sitten tuoda esiin poikkeamia mallipohjaisten laukaisimien, eskalaatiosääntöjen ja monipuolisten hallintapaneelien kautta.
Zabbixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki mittarit, tapahtumat ja tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman isäntäkohtaisia lisenssimaksuja tai tiedonsiirtomaksuja. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta ja Zabbix-agentti tarjoavat täydellisen valvontapinon, joka on valmis ottamaan isäntiä käyttöön heti käyttöönoton päätyttyä.
Zabbix – tärkeimmät ominaisuudet
Agentti ja agentiton
Kerää mittareita natiivien Zabbix-agenttien, SNMP:n, IPMI:n, JMX:n, SSH:n, Telnetin ja HTTP-tarkistusten avulla asentamatta ohjelmistoa jokaiseen valvottuun laitteeseen.
Automaattinen tunnistus
Löydä isäntiä, verkkoliittymiä, palveluita ja virtuaalikoneita automaattisesti ja ota käyttöön valvontamalleja ilman manuaalista määritystä.
Joustava hälytys
Määritä eskalaatiosäännöt ja lähetä ilmoituksia Slackiin, Microsoft Teamsiin, PagerDutyyn, sähköpostiin, tekstiviestillä ja webhookeihin vakavuuden ja vastaanottajan perusteella.
Mallipohjainen valvonta
Sadat käyttövalmiit mallit kattavat tietokannat, verkkopalvelimet, Kubernetesin, AWS:n, VMwaren ja verkkolaitteet, joten uusien isäntien käyttöönotto vie minuutteja, ei tunteja.
Mukautettavat hallintapaneelit
Rakenna hallintapaneeleja kaavioilla, kartoilla, suosituimpien isäntien widgeteillä ja SLA-raporteilla, jotka on räätälöity NOC-operaattoreille, kehittäjille tai johtotason sidosryhmille.
Pitkän aikavälin mittarit
Tallenna historialliset tiedot ja kootut trendit PostgreSQL-tietokantaan vuosien kapasiteettisuunnittelua, jälkitapahtuma-analyysiä ja vaatimustenmukaisuusraportointia varten.
Zabbix – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.