Ente on täysin avoimen lähdekoodin, päästä päähän salattu valokuva- ja videopalvelu, joka asettaa yksityisyyden etusijalle. Jokainen tiedosto salataan laitteellasi ennen kuin se koskettaa palvelinta, joten vain sinä ja nimenomaisesti kutsumasi henkilöt voivat nähdä muistosi.

Enten itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden taustalla olevaan tietokantaan ja S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan, samalla kun käytössäsi ovat samat hiotut verkko-, mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmat kuin julkisessa palvelussa. Perhealbumit, julkiset linkit, laitteessa tapahtuva kasvojentunnistus ja rajaton tallennustila pysyvät kaikki hallinnassasi kolmannen osapuolen sijaan.