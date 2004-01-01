Jopa 69 % alennus Ente tuotteelle

Asenna Ente yhden napsautuksen asennuksena.

Päästä päähän salattu, avoimen lähdekoodin valokuvien ja videoiden varmuuskopiointi jaetuilla albumeilla ja laitteessa tapahtuvalla koneoppimisella.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Ente yhden napsautuksen asennuksena.

Ente – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Ente – mitä sillä voi rakentaa?

Ente on täysin avoimen lähdekoodin, päästä päähän salattu valokuva- ja videopalvelu, joka asettaa yksityisyyden etusijalle. Jokainen tiedosto salataan laitteellasi ennen kuin se koskettaa palvelinta, joten vain sinä ja nimenomaisesti kutsumasi henkilöt voivat nähdä muistosi.

Enten itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden taustalla olevaan tietokantaan ja S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan, samalla kun käytössäsi ovat samat hiotut verkko-, mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmat kuin julkisessa palvelussa. Perhealbumit, julkiset linkit, laitteessa tapahtuva kasvojentunnistus ja rajaton tallennustila pysyvät kaikki hallinnassasi kolmannen osapuolen sijaan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Ente – tärkeimmät ominaisuudet

Päästä päähän -salaus

Jokainen kuva ja video salataan laitteellasi kryptografisesti auditoiduilla primitiiveillä ennen lataamista, joten palvelin tai kukaan muu ei voi lukea kirjastoasi.

Alustariippumattomat asiakasohjelmat

Natiivit iOS- ja Android-sovellukset, työpöytäsovellukset macOS:lle, Windowsille ja Linuxille sekä verkkosovellus pitävät kirjastosi saatavilla kaikkialla automaattisen taustavarmuuskopioinnin ansiosta.

Jaetut perhealbumit

Luo albumeja, jotka on jaettu perheenjäsenten kanssa, tai lähetä julkisia linkkejä valinnaisilla salasanoilla ja vanhenemisajalla, kaikki tämä paljastamatta taustalla olevia tiedostoja selväkielisinä.

Laitteessa toimiva kasvojentunnistus

Koneoppiminen pyörii kokonaan asiakasohjelmassa ryhmitelläkseen ihmisiä, tunnistaakseen objekteja ja mahdollistaakseen semanttisen haun lähettämättä koskaan salaamatonta dataa palvelimelle.

S3-yhteensopiva tallennustila

Sisäänrakennettu MinIO-säiliö tallentaa objekteja paikallisesti VPS:lle ja voidaan vaihtaa Backblaze B2:een, Wasabiin tai mihin tahansa S3-yhteensopivaan palveluntarjoajaan, kun kirjastot kasvavat.

Avoimen lähdekoodin asiakasohjelmat

Jokainen komponentti, mukaan lukien mobiili- ja työpöytäsovellukset, on lähdekoodiltaan avoin ja riippumattomasti auditoitavissa, jotta voit itse varmistaa kryptografian.

Ente – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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