Asenna Ente yhden napsautuksen asennuksena.
Päästä päähän salattu, avoimen lähdekoodin valokuvien ja videoiden varmuuskopiointi jaetuilla albumeilla ja laitteessa tapahtuvalla koneoppimisella.
Ente – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ente – mitä sillä voi rakentaa?
Ente on täysin avoimen lähdekoodin, päästä päähän salattu valokuva- ja videopalvelu, joka asettaa yksityisyyden etusijalle. Jokainen tiedosto salataan laitteellasi ennen kuin se koskettaa palvelinta, joten vain sinä ja nimenomaisesti kutsumasi henkilöt voivat nähdä muistosi.
Enten itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden taustalla olevaan tietokantaan ja S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan, samalla kun käytössäsi ovat samat hiotut verkko-, mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmat kuin julkisessa palvelussa. Perhealbumit, julkiset linkit, laitteessa tapahtuva kasvojentunnistus ja rajaton tallennustila pysyvät kaikki hallinnassasi kolmannen osapuolen sijaan.
Ente – tärkeimmät ominaisuudet
Päästä päähän -salaus
Jokainen kuva ja video salataan laitteellasi kryptografisesti auditoiduilla primitiiveillä ennen lataamista, joten palvelin tai kukaan muu ei voi lukea kirjastoasi.
Alustariippumattomat asiakasohjelmat
Natiivit iOS- ja Android-sovellukset, työpöytäsovellukset macOS:lle, Windowsille ja Linuxille sekä verkkosovellus pitävät kirjastosi saatavilla kaikkialla automaattisen taustavarmuuskopioinnin ansiosta.
Jaetut perhealbumit
Luo albumeja, jotka on jaettu perheenjäsenten kanssa, tai lähetä julkisia linkkejä valinnaisilla salasanoilla ja vanhenemisajalla, kaikki tämä paljastamatta taustalla olevia tiedostoja selväkielisinä.
Laitteessa toimiva kasvojentunnistus
Koneoppiminen pyörii kokonaan asiakasohjelmassa ryhmitelläkseen ihmisiä, tunnistaakseen objekteja ja mahdollistaakseen semanttisen haun lähettämättä koskaan salaamatonta dataa palvelimelle.
S3-yhteensopiva tallennustila
Sisäänrakennettu MinIO-säiliö tallentaa objekteja paikallisesti VPS:lle ja voidaan vaihtaa Backblaze B2:een, Wasabiin tai mihin tahansa S3-yhteensopivaan palveluntarjoajaan, kun kirjastot kasvavat.
Avoimen lähdekoodin asiakasohjelmat
Jokainen komponentti, mukaan lukien mobiili- ja työpöytäsovellukset, on lähdekoodiltaan avoin ja riippumattomasti auditoitavissa, jotta voit itse varmistaa kryptografian.
Ente – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.