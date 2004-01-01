Asenna Passbolt yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tiimisalasananhallinta, joka on suunniteltu yhteistyöhön, päästä päähän -salauksella ja itse ylläpidetyllä yksityisyydellä.
Passbolt – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Passbolt – mitä sillä voi rakentaa?
Passbolt on avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat tunnusten turvallista tallennusta, jakamista ja auditointia. Jokainen salasana on päästä päähän -salattu OpenPGP:llä ennen kuin se poistuu selaimesta – palvelin ei koskaan näe salaamattomia tietojasi. Toisin kuin yleiskäyttöiset holvit, Passbolt on suunniteltu alusta alkaen yhteistyötä varten: voit jakaa yksittäisiä salasanoja tai kokonaisia kansioita kollegoiden kanssa paljastamatta koskaan taustalla olevaa avainta.
Passboltin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että tunnustietokantasi ei koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta. Hallitset salausavaimia, pääsylokeja ja tietojen säilytyskäytäntöä – tämä on kriittinen vaatimus tiimeille, joilla on vaatimustenmukaisuusvelvoitteita, kuten SOC 2, ISO 27001 tai GDPR.
Passbolt – tärkeimmät ominaisuudet
Päästä päähän -salaus
Kaikki salasanat salataan OpenPGP:llä selaimessa ennen kuin ne lähetetään palvelimelle, joten isännällä ei ole koskaan pääsyä selväkielisiin salaisuuksiin.
Hienojakoinen jakaminen
Jaa yksittäisiä salasanoja tai kansioita tietyille käyttäjille tai ryhmille käyttöoikeuskohtaisilla luku- tai kirjoitusoikeuksilla.
Täydellinen tarkastusketju
Jokainen käyttö, jakaminen, kopiointi ja päivitys kirjataan aikaleimalla ja käyttäjän tunnistetiedoilla, mikä antaa tietoturvatiimeille täydellisen tunnistetietojen toimintahistorian.
Selaimen laajennus
Chromen ja Firefoxin viralliset laajennukset täyttävät tunnistetiedot automaattisesti vastaavilla sivustoilla suoraan holvista, paljastamatta salasanoja leikepöydälle.
REST API ja CLI
Täysi REST-rajapinta ja virallinen komentorivityökalu antavat DevOps-tiimien integroida Passboltin käyttöönotto-skripteihin, CI/CD-putkiin ja salaisuuksien kierrätystyönkulkuihin.
Passbolt – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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