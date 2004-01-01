Passbolt on avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat tunnusten turvallista tallennusta, jakamista ja auditointia. Jokainen salasana on päästä päähän -salattu OpenPGP:llä ennen kuin se poistuu selaimesta – palvelin ei koskaan näe salaamattomia tietojasi. Toisin kuin yleiskäyttöiset holvit, Passbolt on suunniteltu alusta alkaen yhteistyötä varten: voit jakaa yksittäisiä salasanoja tai kokonaisia kansioita kollegoiden kanssa paljastamatta koskaan taustalla olevaa avainta.

Passboltin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että tunnustietokantasi ei koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta. Hallitset salausavaimia, pääsylokeja ja tietojen säilytyskäytäntöä – tämä on kriittinen vaatimus tiimeille, joilla on vaatimustenmukaisuusvelvoitteita, kuten SOC 2, ISO 27001 tai GDPR.