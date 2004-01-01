Asenna TriliumNext Notes yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity henkilökohtainen tietokanta hierarkkisilla muistiinpanoilla, skriptaustuella ja tehokkaalla REST-rajapinnalla automaatioon.
TriliumNext Notes – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TriliumNext Notes – mitä sillä voi rakentaa?
TriliumNext Notes on itse isännöity henkilökohtainen tiedonhallintasovellus, joka on rakennettu hierarkkisen puurakenteen ympärille ja joka voi sisältää tuhansia muistiinpanoja. Se tukee monipuolista WYSIWYG-muokkausta, koodilohkoja, matemaattisia kaavoja ja skriptimoottoria mukautettujen työnkulkujen ja automatisoidun muistiinpanojen hallinnan rakentamiseen.
Itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle rajattoman muistiinpanojen tallennustilan, jatkuvan synkronoinnin laitteiden välillä ja täyden omistajuuden tietokannastasi. Muistiinpanoja voidaan kloonata useisiin paikkoihin, parantaa mukautetuilla attribuuteilla ja käyttää ETAPI REST API:n kautta ulkoisia integraatioita varten.
TriliumNext Notes – tärkeimmät ominaisuudet
Hierarkkinen organisaatio
Järjestä tuhansia muistiinpanoja puurakenteeseen kloonauksella, jotta yksittäiset muistiinpanot voivat näkyä useissa yhteyksissä ilman päällekkäisyyttä.
Skriptimoottori
Kirjoita JavaScript-skriptejä, jotka suoritetaan tapahtumien tai aikataulujen mukaan muistiinpanojen luomisen, tunnisteiden lisäämisen ja järjestelyn automatisoimiseksi.
Versiohistoria
Jokainen muistiinpanon muokkaus versioidaan automaattisesti, antaen sinun tarkastella ja palauttaa minkä tahansa aiemman version sisällöstäsi.
ETAPI REST API
Dokumentoitu REST-rajapinta antaa ulkoisten työkalujen luoda, lukea, päivittää ja järjestellä muistiinpanoja ohjelmallisesti.
Web-leikkuri
Selainlaajennus tallentaa verkkosivuja suoraan Trilium-tietokantaasi yhdellä napsautuksella.
TriliumNext Notes – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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