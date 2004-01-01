Posterizarr on avoimen lähdekoodin automaatiotyökalu, joka luo kauniita, tekstittömiä julisteita, taustakuvia ja nimikortteja Plex-, Jellyfin- tai Emby-kirjastoosi. Se hakee kuvitusta Fanart.tv:stä, TMDB:stä, TVDB:stä, Plexistä ja IMDb:stä ja soveltaa sitten omia peittokuviasi, fonttejasi ja tekstisääntöjäsi niin, että jokainen elokuva, sarja ja kausi näyttää yhtenäiseltä koko kirjastossa.

Posterizarrin itseisännöinti VPS:llä antaa sille vakaan käyttöajan ja omistetun kaistanleveyden, jota tarvitaan valvomattomaan massakuvituksen luomiseen tuhansille kohteille. Mukana tuleva verkkokäyttöliittymä antaa sinun hallita asetuksia, seurata edistymistä ja käynnistää ajoja selaimesta, kun taas integraatiot Tautullin, Sonarrin ja Radarrin kanssa pitävät uudet julkaisut viimeisteltyinä heti, kun ne saapuvat kirjastoosi.