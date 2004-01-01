Asenna Posterizarr yhdellä napsautuksella.
Automaattinen julistegeneraattori Plexille, Jellyfinille ja Embyyn, joka hakee ja kerrostaa kuvitusta TMDB:stä, Fanartista ja TVDB:stä.
Posterizarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Posterizarr – mitä sillä voi rakentaa?
Posterizarr on avoimen lähdekoodin automaatiotyökalu, joka luo kauniita, tekstittömiä julisteita, taustakuvia ja nimikortteja Plex-, Jellyfin- tai Emby-kirjastoosi. Se hakee kuvitusta Fanart.tv:stä, TMDB:stä, TVDB:stä, Plexistä ja IMDb:stä ja soveltaa sitten omia peittokuviasi, fonttejasi ja tekstisääntöjäsi niin, että jokainen elokuva, sarja ja kausi näyttää yhtenäiseltä koko kirjastossa.
Posterizarrin itseisännöinti VPS:llä antaa sille vakaan käyttöajan ja omistetun kaistanleveyden, jota tarvitaan valvomattomaan massakuvituksen luomiseen tuhansille kohteille. Mukana tuleva verkkokäyttöliittymä antaa sinun hallita asetuksia, seurata edistymistä ja käynnistää ajoja selaimesta, kun taas integraatiot Tautullin, Sonarrin ja Radarrin kanssa pitävät uudet julkaisut viimeisteltyinä heti, kun ne saapuvat kirjastoosi.
Posterizarr – tärkeimmät ominaisuudet
Koko verkkokäyttöliittymä
Hallitse asetuksia, valvo toimintaa ja käynnistä julisteajot nykyaikaisesta selainkäyttöliittymästä sen sijaan, että muokkaisit JSON-tiedostoja käsin.
Plex, Jellyfin, Emby
Luo kuvitusta kaikille kolmelle suurelle mediapalvelimelle ja kirjoittaa resurssit Kometa-yhteensopivaan kansiorakenteeseen siirrettävyyden vuoksi.
Monilähde-taideteos
Hakee kuvia Fanart.tv:stä, TMDB:stä, TVDB:stä, Plexistä ja IMDb:stä, jotta jokainen nimike löytää korkearesoluutioisen, tekstittömän lähdekuvituksen.
Mukautetut peittokuvat ja teksti
Käytä omia fonttejasi, värejäsi, liukuvärejäsi ja tekstisääntöjäsi luodaksesi yhtenäisen julistetyylin elokuvien, sarjojen ja tuotantokausien välillä.
Arr stack -integraatio
Laukaisin käynnistyy automaattisesti Tautullista, Sonarrista ja Radarrista, jotta uudet julkaisut saavat vastaavat julisteet heti kun ne lisätään.
Varmuuskopio ja manuaaliset aineistot
Omat tallennustilat resurssien varmuuskopioille ja käsin valikoiduille taideteoksille pitävät mukautetut julisteet turvassa uudelleenrakennusten ja päivitysten yhteydessä.
Posterizarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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