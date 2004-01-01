Asenna Perplexica yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojaan keskittyvä tekoälyhakukone, joka yhdistää internetin tiedon paikallisiin suurikielimalleihin (LLM) ja tarjoaa viitattuja vastauksia seuratta kyselyitäsi.
Perplexica – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Perplexica – mitä sillä voi rakentaa?
Perplexica on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen vastausmoottori, joka toimii kokonaan omalla laitteistollasi. Se etsii verkosta ja syntetisoi tarkkoja vastauksia viitattujen lähteiden kera, tukien sekä paikallisia LLM-malleja Ollaman kautta että pilvipalveluntarjoajia, kuten OpenAI, Claude ja Groq – joten voit valita mallin, joka vastaa yksityisyys- ja suorituskykyvaatimuksiasi.
Perplexican itseisännöinti pitää jokaisen hakukyselyn yksityisenä omalla palvelimellasi. Toisin kuin pilvipohjaisissa tekoälyhakutuotteissa, tässä ei ole käyttöseurantaa, kolmansien osapuolten kyselyjen lokitusta eikä tilausmaksuja – vain nopeita, viitattuja vastauksia täysin omassa hallinnassasi.
Perplexica – tärkeimmät ominaisuudet
Viitatut tekoälyvastaukset
Jokainen vastaus sisältää lähdelinkkejä, jotta voit tarkistaa tiedot ja syventyä aiheeseen luottamatta sokeasti tekoälyn tuottamaan sisältöön.
Paikallinen LLM-tuki
Yhdistä Ollama käyttääksesi avoimen lähdekoodin malleja kokonaan omalla laitteistollasi ilman, että tietoja lähetetään ulkoisiin palveluihin.
Usean palveluntarjoajan joustavuus
Vaihda OpenAI:n, Clauden, Groqin ja muiden pilvipalveluntarjoajien välillä yhdestä käyttöliittymästä tasapainottaaksesi kustannuksia ja ominaisuuksia.
Täydellinen haun yksityisyys
Kaikki haut pysyvät VPS-palvelimellasi — hakuhistoriaa ei jaeta mainosverkkojen tai analytiikka-alustojen kanssa, jotka seuraavat käyttäytymistäsi.
Perplexica – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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