MediaGo on avoimen lähdekoodin videolatausohjelma, joka yhdistää selainpohjaisen käyttöliittymän koeteltuihin moottoreihin, kuten yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ja BBDown. Se tunnistaa ja tallentaa striimejä M3U8- ja HLS-soittolistoilta, YouTubesta, Bilibilistä, Twitteristä, Instagramista, Redditistä ja yli tuhannelta muulta tuetulta sivustolta, ja muuntaa sitten tuloksen mihin tahansa muotoon tai laatuun ilman erillistä ffmpeg-vaihetta.

MediaGon käyttäminen omalla VPS:llä tarkoittaa, että lataukset tapahtuvat nopealla, aina päällä olevalla palvelimella kannettavan tietokoneesi sijaan, ja tiedostot pysyvät hallitsemassasi tallennustilassa. Oheisselainlaajennus ja HTTP API mahdollistavat linkkien lähettämisen mistä tahansa laitteesta samaan jonoon, tehtävienhallinnan, edistymisen ja historian ollessa nähtävillä selkeän verkkokojelaudan kautta.