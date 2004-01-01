Asenna MediaGo yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity videoiden tunnistus- ja latausohjelma, joka poimii M3U8:n, HLS:n, YouTuben, Bilibilin ja yli 1000 muulta sivustolta.
MediaGo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MediaGo – mitä sillä voi rakentaa?
MediaGo on avoimen lähdekoodin videolatausohjelma, joka yhdistää selainpohjaisen käyttöliittymän koeteltuihin moottoreihin, kuten yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ja BBDown. Se tunnistaa ja tallentaa striimejä M3U8- ja HLS-soittolistoilta, YouTubesta, Bilibilistä, Twitteristä, Instagramista, Redditistä ja yli tuhannelta muulta tuetulta sivustolta, ja muuntaa sitten tuloksen mihin tahansa muotoon tai laatuun ilman erillistä ffmpeg-vaihetta.
MediaGon käyttäminen omalla VPS:llä tarkoittaa, että lataukset tapahtuvat nopealla, aina päällä olevalla palvelimella kannettavan tietokoneesi sijaan, ja tiedostot pysyvät hallitsemassasi tallennustilassa. Oheisselainlaajennus ja HTTP API mahdollistavat linkkien lähettämisen mistä tahansa laitteesta samaan jonoon, tehtävienhallinnan, edistymisen ja historian ollessa nähtävillä selkeän verkkokojelaudan kautta.
MediaGo – tärkeimmät ominaisuudet
M3U8 ja HLS-sieppari
Tunnista ja lataa segmentoidut lähetykset miltä tahansa verkkosivulta, mukaan lukien DRM-vapaat suorat tallenteet ja tilauslistat.
yt-dlp-moottori
Mukana toimitettu yt-dlp-tuki hakee videoita YouTubesta, Twitteristä, Instagramista, Redditistä ja yli tuhannelta muulta tuetulta sivustolta suoraan paketista.
Bilibili latausohjelma
Natiivi BBDown-integraatio lataa Bilibili-videoita, danmakua, tekstityksiä ja korkealaatuisia ääniraitoja, jotka eivät ole saatavilla useimmille yleisille latausohjelmille.
Selaimen laajennus
Companion Chrome- ja Firefox-laajennus tunnistaa videoita millä tahansa sivulla ja jonottaa ne palvelimellesi yhdellä napsautuksella.
Sovelluksen sisäinen formaatin muunnos
Muunna valmiit lataukset muihin muotoihin tai laatuihin mukana tulevalla ffmpeg-putkilinjalla poistumatta hallintapaneelista.
HTTP API ja automaatio
Täysi REST-rajapinta mahdollistaa skripteille, tekoälyavustajille ja kolmannen osapuolen työkaluille tehtävien luomisen, edistymisen kyselyn ja latausjonon hallinnan.
MediaGo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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