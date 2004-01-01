Asenna OHDSI Atlas yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkoympäristö havainnolliseen terveystutkimukseen OMOP-yhteisen tietomallin pohjalta.
OHDSI Atlas – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OHDSI Atlas – mitä sillä voi rakentaa?
OHDSI Atlas on avoin yhteisön standardi havainnointitutkimuksen tekemiseen potilastason terveystiedoilla, jotka on muunnettu OMOP Common Data Model -muotoon. Tutkijat käyttävät sitä potilaskohorttien rakentamiseen, standardoitujen lääketieteellisten sanastojen tutkimiseen, väestötason vaikutusten arviointitutkimusten suunnitteluun ja sairauksien luonnollisen historian kuvaamiseen ilman SQL-koodin kirjoittamista.
Atlaksen itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa täyden hallinnan tutkimussuunnitelmiin, kohorttimäärityksiin ja tulosjoukkoihin, ja se toimitetaan esiladattuna Eunomia synthetic OMOP CDM:n kanssa, jotta voit tutustua työnkulkuun välittömästi. Mukana toimitettava WebAPI-taustaohjelma ja PostgreSQL-tietokanta saavat kaikki Atlaksen ominaisuudet toimimaan heti käyttövalmiina, ilman erillisen tietovaraston asennusta.
OHDSI Atlas – tärkeimmät ominaisuudet
OMOP CDM analytiikka
Suorita kohorttimäärityksiä, karakterisointeja ja populaatiotason tutkimuksia mitä tahansa OMOP Common Data Model V5:ksi muunnettua tietokantaa vastaan.
Sanaston tutkija
Hae SNOMED-, RxNorm-, LOINC- ja muita standardeja lääketieteellisiä sanastoja rakentaaksesi käsitejoukkoja, jotka kääntyvät puhtaasti eri tietolähteiden välillä.
Kohortin rakentaja
Määrittele potilaspopulaatiot visuaalisen rakentajan avulla käyttäen sisällyttämiskriteerejä, lääkealtistuksia ja tilan esiintymiä kirjoittamatta SQL:ää.
Eunomia demodata
Toimitetaan esiladattuna OHDSI Eunomia -synteettisellä aineistolla, jotta kohortin luonti, karakterisointi ja Achilles-raportit toimivat välittömästi.
WebAPI-taustajärjestelmä
Mukana toimitettu Spring Boot WebAPI -palvelu tarjoaa täyden OHDSI REST API:n ohjelmallista käyttöä varten R:stä, Pythonista ja muista analytiikka-asiakasohjelmista.
Avoin yhteisöstandardi
Liittyy maailmanlaajuiseen tutkijaverkostoon, joka soveltaa samoja menetelmiä yli miljardin potilastiedon parissa akateemisten ja teollisuuskumppaneiden kesken.
OHDSI Atlas – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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