OHDSI Atlas on avoin yhteisön standardi havainnointitutkimuksen tekemiseen potilastason terveystiedoilla, jotka on muunnettu OMOP Common Data Model -muotoon. Tutkijat käyttävät sitä potilaskohorttien rakentamiseen, standardoitujen lääketieteellisten sanastojen tutkimiseen, väestötason vaikutusten arviointitutkimusten suunnitteluun ja sairauksien luonnollisen historian kuvaamiseen ilman SQL-koodin kirjoittamista.

Atlaksen itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa täyden hallinnan tutkimussuunnitelmiin, kohorttimäärityksiin ja tulosjoukkoihin, ja se toimitetaan esiladattuna Eunomia synthetic OMOP CDM:n kanssa, jotta voit tutustua työnkulkuun välittömästi. Mukana toimitettava WebAPI-taustaohjelma ja PostgreSQL-tietokanta saavat kaikki Atlaksen ominaisuudet toimimaan heti käyttövalmiina, ilman erillisen tietovaraston asennusta.