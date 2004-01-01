Blinko on itse isännöity alusta, joka yhdistää nopean muistiinpanojen tallennuksen, tehtävienhallinnan ja tekoälyllä tehostetun haun yhdessä sovelluksessa. Sen mikroblogityylinen käyttöliittymä on optimoitu ideoiden nopeaan kirjaamiseen, kun taas täysi Markdown-tuki, tunnisteet ja valinnainen tekoälyintegraatio OpenAI:n tai Ollaman kanssa pitävät ideat järjestyksessä ja löydettävissä ajan myötä.

Toisin kuin kaupalliset muistiinpanopalvelut, Blinko itse isännöitynä pitää jokaisen ajatuksen, suunnitelman ja tutkimusmuistiinpanon kokonaan omassa infrastruktuurissasi — ei kolmannen osapuolen analyysiä, ei tallennusrajoituksia eikä kyselykohtaisia kustannuksia. Muistiinpanot voivat pysyä yksityisinä tai ne voidaan jakaa julkisesti samasta käyttöönotosta.