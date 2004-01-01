Asenna Blinko yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälyllä toimiva muistiinpanosovellus, joka yhdistää mikrobloggauksen, tehtävienhallinnan ja älykkään haun.
Blinko – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Blinko – mitä sillä voi rakentaa?
Blinko on itse isännöity alusta, joka yhdistää nopean muistiinpanojen tallennuksen, tehtävienhallinnan ja tekoälyllä tehostetun haun yhdessä sovelluksessa. Sen mikroblogityylinen käyttöliittymä on optimoitu ideoiden nopeaan kirjaamiseen, kun taas täysi Markdown-tuki, tunnisteet ja valinnainen tekoälyintegraatio OpenAI:n tai Ollaman kanssa pitävät ideat järjestyksessä ja löydettävissä ajan myötä.
Toisin kuin kaupalliset muistiinpanopalvelut, Blinko itse isännöitynä pitää jokaisen ajatuksen, suunnitelman ja tutkimusmuistiinpanon kokonaan omassa infrastruktuurissasi — ei kolmannen osapuolen analyysiä, ei tallennusrajoituksia eikä kyselykohtaisia kustannuksia. Muistiinpanot voivat pysyä yksityisinä tai ne voidaan jakaa julkisesti samasta käyttöönotosta.
Blinko – tärkeimmät ominaisuudet
Saumaton taltiointi
Mikroblogityylinen syöte antaa sinun tallentaa ideoita sekunneissa ilman, että sinun tarvitsee navigoida kansiorakenteissa tai valita ensin malleja.
Tekoälyä hyödyntävä haku
Yhdistä OpenAI tai paikallinen Ollama-malli kyselläksesi muistiinpanojasi selkokielellä, tuoden esiin olennaisia merkintöjä, vaikka et muistaisi tarkkoja avainsanoja.
Markdown- ja tehtävätuki
Muotoile muistiinpanoja täydellä Markdownilla ja upota tehtävälistoja, jotta sama työkalu käsittelee sekä nopeita tallennuksia että jäsenneltyä projektiseurantaa.
Julkiset tai yksityiset muistiinpanot
Valitse muistiinpanokohtainen näkyvyys, jonka avulla voit ylläpitää yksityistä tietopohjaa ja julkaista sisältöä valikoivasti mikroblogina ilman erillistä alustaa.
Tietojen siirrettävyys
Automaattiset varmuuskopiot ja tuonti-/vientitoiminnot varmistavat, että muistiinpanosi pysyvät saatavilla ja siirrettävissä alustamuutoksista riippumatta.
Blinko – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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