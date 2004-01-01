Asenna GeoNetwork yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin luettelosovellus paikkatietojen metatietojen, aineistojen ja interaktiivisten karttapalveluiden hallintaan.
GeoNetwork – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GeoNetwork – mitä sillä voi rakentaa?
GeoNetwork on standardeihin perustuva avoimen lähdekoodin luettelosovellus, joka on rakennettu hallitsemaan paikkatietoresursseja organisaatioiden välillä. OSGeo-säätiön kehittämä GeoNetwork tarjoaa metatietojen muokkauksen, yhdistetyn haun ja upotetun karttanäkymän, jotka toimivat valmiina ISO 19115/19139-, Dublin Core- ja OGC API Records -standardien kanssa.
GeoNetworkin itseisännöinti pitää täyden hallinnan arkaluonteisista paikkatietoaineistoista, keräystunnuksista ja käyttöoikeuskäytännöistä omalla VPS:lläsi. Tämä malli sisältää PostGISin relaatiotallennusta varten ja Elasticsearchin nopeaa indeksoitua hakua varten, joten luettelo on tuotantovalmis heti käynnistyessään.
GeoNetwork – tärkeimmät ominaisuudet
Paikkatiedon metatietoluettelo
Hallitse ISO 19115/19139-, Dublin Core- ja INSPIRE-yhteensopivia tietueita sisäänrakennetulla validoinnilla ja mallipohjaisella muokkauksella.
Federated harvesting
Nouda metatietoja CSW-, OAI-PMH-, WMS-, WFS- ja muista GeoNetwork-solmuista aikataulun mukaisesti rakentaaksesi yhden löytökerroksen.
Elasticsearch haku
Kokoteksti- ja fasetoitu paikkahaku, joka hyödyntää mukana toimitettua Elasticsearch-taustaohjelmistoa, tuottaa alle sekunnin tuloksia miljoonista tietueista.
Upotettu karttanäkymä
Esikatsele WMS-, WMTS- ja WFS-tasoja suoraan tietueesta käyttäen integroitua OpenLayers-pohjaista kartta-asiakasohjelmaa.
OGC API Tietueet
Tarjoa luettelon sisältö CSW 2.0.2:n ja modernin OGC API Records -standardin kautta myöhempiä geoportaali-integraatioita varten.
PostGIS-taustaosa
Sisältää PostGIS-tietokannan, joten paikkatietogeometriat, linkit ja käyttöoikeussäännöt säilyvät todistetussa avoimen lähdekoodin GIS-moottorissa.
GeoNetwork – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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