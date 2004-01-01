Ota Isso käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, itse ylläpidetty kommentointipalvelin blogeille ja staattisille sivustoille, ilman kolmannen osapuolen seurantaa.
Isso – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Isso – mitä sillä voi rakentaa?
Isso on kevyt, itse isännöity kommentointipalvelin, joka on suunniteltu yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi Disqusille ja vastaaville kolmannen osapuolen palveluille. Se tallentaa kaikki kommentit SQLite-tietokantaan omalle palvelimellesi, poistaen kolmannen osapuolen seurantapikselit ja ulkoiset JavaScript-riippuvuudet verkkosivustosi kävijöiden selaimista.
Toisin kuin pilvipohjaiset kommentointipalvelut, jotka kaupallistavat käyttäjätietoja, Isso pitää lukijoidesi kommentit omistamassasi infrastruktuurissa. Se tukee Markdown-muotoilua, kommenttiketjuja, sähköposti-ilmoituksia, moderointijonoja ja sisäänrakennettua hallintaliittymää – kaiken, mitä tarvitaan ammattimaiseen kommentointijärjestelmään ilman isännöityjen palveluiden yksityisyyden heikentymistä.
Isso – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityisyys oletusarvoisesti
Kaikki kommentit tallennetaan omaan SQLite-tietokantaasi ilman, että vierailijoidesi selaimiin syötetään kolmannen osapuolen seurantaskriptejä tai analytiikkaa.
Markdown kommenteissa
Lukijat voivat muotoilla kommenttinsa Markdownilla, mukaan lukien lihavointi, kursivointi, linkit ja koodilohkot, ilman lisäasetuksia.
Sähköposti-ilmoitukset
Vastaanota sähköposti-ilmoituksia uusista kommenteista ja vastauksista SMTP:n kautta, pitäen sinut ajan tasalla ilman, että lukijoiden tarvitsee luoda tunnuksia.
Kommenttien moderointi
Kommentit pidetään moderointijonossa ennen julkaisua, ja aiemmin vahvistetuille sähköpostiosoitteille on valinnainen automaattihyväksyntä.
Järjestelmänvalvojan verkkokäyttöliittymä
Sisäänrakennettu salasanasuojattu hallintakäyttöliittymä antaa sinun hyväksyä, muokata tai poistaa minkä tahansa kommentin koskematta suoraan tietokantaan.
Isso – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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