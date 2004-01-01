Mobilizon on ilmainen, federoitu tapahtumien järjestämisalusta, jonka on rakentanut Framasoft ja jota hallinnoi nyt Kaihuri-yhdistys. Se korvaa Facebook Eventsin ja Meetupin itsenäisten instanssien verkostolla, jotka yhdistyvät ActivityPub-protokollan kautta, antaen järjestäjille, aktivisteille ja yhteisöille paikan julkaista tapahtumia ja ryhmiä altistamatta osallistujia mainosten seurannalle, tiedonkeruulle tai algoritmisille syötteille.

Mobilizonin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että hallitset sitä, kuka liittyy instanssiisi, mitä moderointisääntöjä sovelletaan ja kuinka kauan tapahtumatiedot säilytetään. Yhteisösi säilyttää kalenterinsa ja jäsenluettelonsa, vaikka yksittäinen instanssi – tai kokonainen kaupallinen alusta – katoaisi, sillä federaatio tekee verkosta luonnostaan joustavan.