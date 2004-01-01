Asenna Mobilizon yhdellä napsautuksella.
Federoitu avoimen lähdekoodin tapahtumanjärjestäjä yhteisöille ja liikkeille, jotka tarvitsevat kokoontumisia ilman valvontaa.
Mobilizon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mobilizon – mitä sillä voi rakentaa?
Mobilizon on ilmainen, federoitu tapahtumien järjestämisalusta, jonka on rakentanut Framasoft ja jota hallinnoi nyt Kaihuri-yhdistys. Se korvaa Facebook Eventsin ja Meetupin itsenäisten instanssien verkostolla, jotka yhdistyvät ActivityPub-protokollan kautta, antaen järjestäjille, aktivisteille ja yhteisöille paikan julkaista tapahtumia ja ryhmiä altistamatta osallistujia mainosten seurannalle, tiedonkeruulle tai algoritmisille syötteille.
Mobilizonin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että hallitset sitä, kuka liittyy instanssiisi, mitä moderointisääntöjä sovelletaan ja kuinka kauan tapahtumatiedot säilytetään. Yhteisösi säilyttää kalenterinsa ja jäsenluettelonsa, vaikka yksittäinen instanssi – tai kokonainen kaupallinen alusta – katoaisi, sillä federaatio tekee verkosta luonnostaan joustavan.
Mobilizon – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Yhdistä Mastodoniin, PeerTubeen ja kaikkiin muihin Mobilizon-instansseihin, jotta osallistujat voivat seurata tapahtumia ja ryhmiä fediversessä yhdeltä tililtä.
Ryhmät ja keskustelut
Ylläpidä pysyviä ryhmiä jaetuilla julkaisuilla, resursseilla ja keskusteluketjuilla, jotta järjestäminen jatkuu tapahtumien välillä, eikä vain tapahtumapäivänä.
Yksityisyys oletusarvoisesti
Ei kolmannen osapuolen seurantakoodeja, ei mainoksia, eikä sähköpostia tarvita julkisiin tapahtumiin — osallistujat voivat ilmoittautua anonyymisti tai liitetyn identiteetin avulla.
Monen identiteetin profiilit
Ylläpidä erillisiä identiteettejä aktivismille, työlle ja harrastuksille yhden tilin alla, jotta henkilökohtainen elämä pysyy erillään julkisesta järjestäytymisestä.
Kartat ja paikannus
OpenStreetMap-pohjainen paikkahaku ja tapahtumakartat auttavat paikallisia yhteisöjä löytämään lähistön kokoontumisia lähettämättä tietoja kaupallisille karttapalveluille.
Itse isännöity moderointi
Aseta instanssikohtaisia sääntöjä, hyväksy uusia tilejä ja estä vihamielisiä palvelimia — jokainen moderointipäätös pysyy VPS-palvelimellasi keskitetyn alustan sijaan.
Mobilizon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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