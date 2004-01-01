Asenna Open Archiver yhdellä napsautuksella.
Vaatimustenmukainen avoimen lähdekoodin sähköpostin arkistointi Gmailille, Microsoft 365:lle, IMAPille ja PST-tuonneille täystekstihaulla.
Open Archiver – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Archiver – mitä sillä voi rakentaa?
Open Archiver on itsepalveluna ylläpidettävä, vaatimustenmukainen sähköpostin arkistointialusta, joka tallentaa viestejä Gmailista, Microsoft 365:stä, yleisiltä IMAP-palvelimilta sekä massana PST- tai MBOX-tiedostoista paikalliseen, peukaloinninkestävään arkistoon. Sähköpostit tallennetaan standardiin .eml-muotoon, ne poistetaan kaksoiskappaleina, salataan levossa ja indeksoidaan Meilisearchilla Apache Tikan jäsentäessä liitteitä, jotta jokainen sana PDF-tiedostoissa, Word-dokumenteissa ja laskentataulukoissa tulee välittömästi haettavaksi.
Open Archiverin itsepalveluna ylläpitäminen pitää jokaisen viestin, liitteen ja pääsylokin omassa infrastruktuurissasi täyttäen samalla säilytys-, oikeudellisen pidätyksen ja tarkastusvaatimukset, joista säännellyt toimialat ovat riippuvaisia. Tiedostojen tiivisteet havaitsevat peukaloinnin, säilytyskäytännöt automatisoivat elinkaaren hallinnan, ja muuttumaton tarkastusloki tallentaa jokaisen pääsyn.
Open Archiver – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali sähköpostin syöttö
Yhdistä Gmailiin, Microsoft 365:een, yleisiin IMAP-postilaatikoihin, PST-arkistoihin, MBOX-tiedostoihin tai pakattuihin .eml-vienteihin kertaluonteisia siirtoja ja jatkuvaa reaaliaikaista synkronointia varten.
Hae liitteistä
Meilisearch indeksoi jokaisen sähköpostin rungon, samalla kun Apache Tika poimii tekstiä PDF-, DOCX-, XLSX- ja muista liitteistä, jotta haut ulottuvat asiakirjojen sisälle.
Peukaloinninkestävä tallennustila
Jokainen arkistoitu sähköposti ja liite tiivistetään sisäänoton yhteydessä, salataan levossa ja varmennetaan eheysraportilla, jotta kaikki muutokset havaitaan välittömästi.
Säilytys ja tarkastusketju
Yksityiskohtaiset säilytyskäytännöt automatisoivat elinkaaren hallintaa, samalla kun muuttumaton tarkastusloki tallentaa, kuka käytti mitäkin viestejä ja milloin, vaatimustenmukaisuuden raportointia varten.
Liitettävä tallennustila
Tallenna arkistoidut sähköpostit paikalliseen VPS-tiedostojärjestelmään tai mihin tahansa S3-yhteensopivaan objektitallennuksen taustaohjelmaan, kuten AWS S3 tai MinIO, muuttamatta käyttöönottoa.
Ketjun rekonstruktio
Keskustelujen löytäminen ryhmittelee vastaukset ja edelleenlähetykset kokonaisiksi ketjuiksi, jotta tutkijat voivat tarkastella minkä tahansa viestin koko kontekstin yhdessä näkymässä.
Open Archiver – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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