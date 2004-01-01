Open Archiver on itsepalveluna ylläpidettävä, vaatimustenmukainen sähköpostin arkistointialusta, joka tallentaa viestejä Gmailista, Microsoft 365:stä, yleisiltä IMAP-palvelimilta sekä massana PST- tai MBOX-tiedostoista paikalliseen, peukaloinninkestävään arkistoon. Sähköpostit tallennetaan standardiin .eml-muotoon, ne poistetaan kaksoiskappaleina, salataan levossa ja indeksoidaan Meilisearchilla Apache Tikan jäsentäessä liitteitä, jotta jokainen sana PDF-tiedostoissa, Word-dokumenteissa ja laskentataulukoissa tulee välittömästi haettavaksi.

Open Archiverin itsepalveluna ylläpitäminen pitää jokaisen viestin, liitteen ja pääsylokin omassa infrastruktuurissasi täyttäen samalla säilytys-, oikeudellisen pidätyksen ja tarkastusvaatimukset, joista säännellyt toimialat ovat riippuvaisia. Tiedostojen tiivisteet havaitsevat peukaloinnin, säilytyskäytännöt automatisoivat elinkaaren hallinnan, ja muuttumaton tarkastusloki tallentaa jokaisen pääsyn.