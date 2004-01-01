Asenna ThingsBoard yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin IoT-alusta laitehallintaan, reaaliaikaisen telemetrian keräämiseen ja mukautettujen hallintapaneelien visualisointiin.
ThingsBoard – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ThingsBoard – mitä sillä voi rakentaa?
ThingsBoard on avoimen lähdekoodin IoT-alusta, joka hoitaa yhdistettyjen laitteiden käyttöönottojen koko elinkaaren — laitteiden käyttöönotosta ja tunnistetietojen hallinnasta reaaliaikaiseen telemetrian keräämiseen, monimutkaiseen tapahtumankäsittelyyn ja mukautettuun hallintapaneelin visualisointiin. Se tukee MQTT-, HTTP- ja CoAP-protokollia valmiina, mikä tekee siitä yhteensopivan käytännössä minkä tahansa mikro-ohjaimen, teollisuusanturin tai yhdyskäytävän kanssa.
ThingsBoardin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että laitetietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi — mikä on kriittistä teollisuuden, lääketieteen ja älykkäiden rakennusten käyttöönotoissa, joihin sovelletaan tietosuvereniteettivaatimuksia. Monivuokraajatuki mahdollistaa sen, että yksi ThingsBoard-instanssi voi palvella eristettyjä ympäristöjä eri tiimeille, asiakkaille tai projekteille.
ThingsBoard – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset kojelaudat
Rakenna mukautettuja hallintapaneeleja kymmenillä widget-tyypeillä — kaavioita, mittareita, karttoja ja taulukoita — jotka päivittyvät reaaliaikaisesti laitteiden lähettäessä telemetriatietoja.
Visuaalinen sääntömoottori
Käsittele laitetietoja vedä ja pudota -sääntöketjueditorilla, joka laukaisee hälytyksiä, muuntaa hyötykuormia ja välittää tapahtumia ulkoisiin järjestelmiin.
MQTT-laiteliitettävyys
Yhdistä anturit ja mikro-ohjaimet MQTT:n, HTTP:n tai CoAP:n kautta käyttäen laitekohtaisia pääsytunnuksia ilman erillistä välittäjää.
Laitekannan hallinta
Järjestä laitteet ryhmiin, määritä jaettuja ominaisuuksia, hallitse laiteohjelmistopäivityksiä ja seuraa laitteiden tilaa koko laitekannassasi.
Moniasiakastuki
Luo erillisiä vuokralaiskäyttäjätilejä omilla laitteillaan, hallintapaneeleillaan ja käyttäjärooleillaan — ihanteellinen tuoteyrityksille, jotka hallinnoivat asiakasympäristöjä.
Hälytykset ja ilmoitukset
Määritä kynnysarvoihin tai sääntöihin perustuvia hälytyksiä, jotka lähettävät sähköposti-, webhook- tai alustailmoituksia, kun laitteen ehdot täyttyvät.
ThingsBoard – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.