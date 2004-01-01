ThingsBoard on avoimen lähdekoodin IoT-alusta, joka hoitaa yhdistettyjen laitteiden käyttöönottojen koko elinkaaren — laitteiden käyttöönotosta ja tunnistetietojen hallinnasta reaaliaikaiseen telemetrian keräämiseen, monimutkaiseen tapahtumankäsittelyyn ja mukautettuun hallintapaneelin visualisointiin. Se tukee MQTT-, HTTP- ja CoAP-protokollia valmiina, mikä tekee siitä yhteensopivan käytännössä minkä tahansa mikro-ohjaimen, teollisuusanturin tai yhdyskäytävän kanssa.

ThingsBoardin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että laitetietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi — mikä on kriittistä teollisuuden, lääketieteen ja älykkäiden rakennusten käyttöönotoissa, joihin sovelletaan tietosuvereniteettivaatimuksia. Monivuokraajatuki mahdollistaa sen, että yksi ThingsBoard-instanssi voi palvella eristettyjä ympäristöjä eri tiimeille, asiakkaille tai projekteille.