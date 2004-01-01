Roundcube on pitkäikäinen avoimen lähdekoodin verkkopostiohjelma, jota hosting-palveluntarjoajat, yliopistot ja itsepalvelun ylläpitäjät käyttävät tarjotakseen mille tahansa IMAP-postilaatikolle nopean ja modernin verkkokäyttöliittymän. Se yhdistää olemassa oleviin IMAP- ja SMTP-palvelimiisi – se ei ole itse postipalvelin – mikä tarkoittaa, että säilytät nykyisen postilaatikkopalveluntarjoajasi samalla kun saat hiotun, muokattavan käyttöliittymän, jossa on vedä ja pudota -kansiohallinta, ketjutetut keskustelut, yhteystiedot ja laajennusjärjestelmä.

Roundcuben itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää verkkopostisessiot, osoitekirjat ja käyttäjäasetukset hallitsemassasi infrastruktuurissa, poissa kolmannen osapuolen verkkopostipalveluista, jotka profiloivat liikennettä tai rajoittavat tilin ominaisuuksia.