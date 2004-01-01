Selainpohjainen IMAP-verkkopostiohjelma, jossa on työpöytäsovelluksen kaltainen käyttöliittymä sähköpostien lukemiseen, kirjoittamiseen ja järjestelyyn.
Roundcube – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Roundcube – mitä sillä voi rakentaa?
Roundcube on pitkäikäinen avoimen lähdekoodin verkkopostiohjelma, jota hosting-palveluntarjoajat, yliopistot ja itsepalvelun ylläpitäjät käyttävät tarjotakseen mille tahansa IMAP-postilaatikolle nopean ja modernin verkkokäyttöliittymän. Se yhdistää olemassa oleviin IMAP- ja SMTP-palvelimiisi – se ei ole itse postipalvelin – mikä tarkoittaa, että säilytät nykyisen postilaatikkopalveluntarjoajasi samalla kun saat hiotun, muokattavan käyttöliittymän, jossa on vedä ja pudota -kansiohallinta, ketjutetut keskustelut, yhteystiedot ja laajennusjärjestelmä.
Roundcuben itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää verkkopostisessiot, osoitekirjat ja käyttäjäasetukset hallitsemassasi infrastruktuurissa, poissa kolmannen osapuolen verkkopostipalveluista, jotka profiloivat liikennettä tai rajoittavat tilin ominaisuuksia.
Roundcube – tärkeimmät ominaisuudet
IMAP-verkkopostiohjelma
Yhdistää mihin tahansa IMAP- ja SMTP-palvelimeen, jotta voit käyttää Roundcubea käyttöliittymänä olemassa olevalle postilaatikolle siirtämättä tilejä.
Responsiivinen joustava ulkoasu
Elastinen oletuskäyttöliittymä mukautuu pöytäkoneiden, tablettien ja puhelimien näyttöihin tarjoten natiivin kaltaisen käyttökokemuksen kaikilla laitteilla.
Sisäänrakennettu osoitekirja
Hallitse henkilökohtaisia ja jaettuja yhteystietoja, yhteystietoryhmiä ja LDAP-hakemistoja viestiesi rinnalla poistumatta postilaatikosta.
Liitännäisekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta laajennuksilla managesieve-suodattimille, kaksivaiheiselle todennukselle, kalentereille, salaukselle ja muulle.
Ketjutetut keskustelut
Ryhmittele toisiinsa liittyvät viestit keskusteluketjuiksi kokotekstihaun ja pikasuodattimien avulla, jotta kiireiset postilaatikot pysyvät hallittavina.
Monikielinen tuki
Sisältää käännökset yli 70 kielellä ja tukee käyttäjäkohtaisia kieli- ja aikavyöhykeasetuksia valmiina.
Roundcube – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.