Maybe on täysin avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden ja varallisuudenhallinnan alusta, joka alun perin rakennettiin riskipääomarahoitteisena startupina ja julkaistiin myöhemmin AGPLv3-lisenssillä. Se yhdistää pankkitilit, sijoitussalkut, kiinteistöt ja velat yhdelle hallintapaneelille sisältäen nettovarallisuuden seurannan, tapahtumien luokittelun ja budjetoinnin. Valinnainen OpenAI-integraatio lisää tekoälypohjaisia taloudellisia oivalluksia tekemättä niistä pakollisia.

Mayben käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että arkaluonteiset taloustietosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelimien kautta, vältät toistuvat SaaS-maksut, ja säilytät täydet vienti- ja mukautusominaisuudet, joita kaupalliset alustat rajoittavat.