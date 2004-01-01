Ota Maybe käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden ja varallisuudenhallinnan sovellus, joka säilyttää taloustietosi kokonaan omalla palvelimellasi.
Maybe – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Maybe – mitä sillä voi rakentaa?
Maybe on täysin avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden ja varallisuudenhallinnan alusta, joka alun perin rakennettiin riskipääomarahoitteisena startupina ja julkaistiin myöhemmin AGPLv3-lisenssillä. Se yhdistää pankkitilit, sijoitussalkut, kiinteistöt ja velat yhdelle hallintapaneelille sisältäen nettovarallisuuden seurannan, tapahtumien luokittelun ja budjetoinnin. Valinnainen OpenAI-integraatio lisää tekoälypohjaisia taloudellisia oivalluksia tekemättä niistä pakollisia.
Mayben käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että arkaluonteiset taloustietosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelimien kautta, vältät toistuvat SaaS-maksut, ja säilytät täydet vienti- ja mukautusominaisuudet, joita kaupalliset alustat rajoittavat.
Maybe – tärkeimmät ominaisuudet
Nettovarallisuuden seuranta
Kokoa kaikki tilit ja varat yhdelle hallintapaneelille historiallisilla trendeillä ja monivaluuttatuella.
Sijoitusportfolio
Seuraa osakkeita, kryptoja ja muita sijoituksia automaattisella synkronoinnilla suurimmilta välittäjiltä ja reaaliaikaisilla päivityksillä.
Tapahtumien luokittelu
Älykkäät säännöt ja valinnainen tekoälypohjainen automaatio luokittelevat menot, jotta budjetit pysyvät tarkkoina ilman manuaalista työtä.
Täydellinen tietosuoja
Taloustiedot säilytetään vain VPS-palvelimellasi – ei kolmannen osapuolen pääsyä, ei mainosanalyysiä, ei SaaS-tilausmaksuja.
Tekoälyn talousnäkemykset
Tuo oma OpenAI API -avaimesi saadaksesi käyttöösi keskustelevaa talousneuvontaa ja automaattisia luokitteluehdotuksia.
Maybe – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.