Asenna SFTPGo yhden napsautuksen asennuksena.
Monipuolinen, tapahtumapohjainen tiedostonsiirtopalvelin, joka tukee SFTP:tä, FTP:tä, WebDAV:ia ja HTTP:tä sisäänrakennetulla verkkohallintaliittymällä.
SFTPGo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SFTPGo – mitä sillä voi rakentaa?
SFTPGo on monipuolinen, avoimen lähdekoodin tiedostonsiirtopalvelin, joka on rakennettu tapahtumapohjaisen arkkitehtuurin ympärille. Se tukee useita protokollia yhdestä käyttöönotosta – SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS – sekä useita tallennusratkaisuja, mukaan lukien paikalliset tiedostojärjestelmät, Amazon S3, Google Cloud Storage ja Azure Blob Storage. Sisäänrakennettu WebAdmin-käyttöliittymä antaa järjestelmänvalvojille täyden hallinnan käyttäjistä, ryhmistä, kiintiöistä ja käyttöoikeuskäytännöistä, kun taas WebClient-käyttöliittymän avulla loppukäyttäjät voivat hallita omia tiedostojaan suoraan selaimessa ilman lisäohjelmistoja.
SFTPGon itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tiedostonsiirtoinfrastruktuurin hallinnassasi. Määrität säilytyskäytännöt, käyttöoikeussäännöt ja tallennusratkaisut – ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, käyttörajoituksia ja ilman, että tiedot poistuvat infrastruktuuristasi.
SFTPGo – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollatuki
SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS kaikki tarjotaan yhdeltä palvelimelta, joten asiakkaita, jotka yhdistävät millä tahansa standardiprotokollalla, tuetaan ilman lisäkäyttöönottoja.
Verkon hallinta
Täysin selainpohjainen WebAdmin-käyttöliittymä käyttäjien, ryhmien, kansioiden, kiintiöiden ja tapahtumasääntöjen hallintaan ilman komentorivikäyttöä.
Useita tallennustilan taustaohjelmia
Yhdistä paikalliseen tallennustilaan, Amazon S3:een, Google Cloud Storageen, Azure Blob Storageen tai etäisiin SFTP-palvelimiin ja esitä ne yhtenäisenä hakemistopuuna käyttäjille.
Tapahtumapohjainen automaatio
Määritä säännöt, jotka käynnistävät webhookit, sähköposti-ilmoitukset tai mukautetut skriptit tiedostotapahtumien, kuten latausten, noutojen tai poistojen, yhteydessä.
Käyttäjäkohtaiset kiintiöt
Aseta riippumattomat tallennus- ja kaistanleveysrajat käyttäjäkohtaisesti tai kansiokohtaisesti estääksesi yksittäistä tiliä kuluttamasta liikaa resursseja.
Kaksivaiheinen tunnistautuminen
TOTP-pohjainen kaksivaiheinen todennus sekä järjestelmänvalvojan että loppukäyttäjän tileille lisää kriittisen suojakerroksen luvatonta käyttöä vastaan.
SFTPGo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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