SFTPGo on monipuolinen, avoimen lähdekoodin tiedostonsiirtopalvelin, joka on rakennettu tapahtumapohjaisen arkkitehtuurin ympärille. Se tukee useita protokollia yhdestä käyttöönotosta – SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS – sekä useita tallennusratkaisuja, mukaan lukien paikalliset tiedostojärjestelmät, Amazon S3, Google Cloud Storage ja Azure Blob Storage. Sisäänrakennettu WebAdmin-käyttöliittymä antaa järjestelmänvalvojille täyden hallinnan käyttäjistä, ryhmistä, kiintiöistä ja käyttöoikeuskäytännöistä, kun taas WebClient-käyttöliittymän avulla loppukäyttäjät voivat hallita omia tiedostojaan suoraan selaimessa ilman lisäohjelmistoja.

SFTPGon itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tiedostonsiirtoinfrastruktuurin hallinnassasi. Määrität säilytyskäytännöt, käyttöoikeussäännöt ja tallennusratkaisut – ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, käyttörajoituksia ja ilman, että tiedot poistuvat infrastruktuuristasi.