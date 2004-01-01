Ota Ghostfolio käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Yksityisyyteen keskittyvä avoimen lähdekoodin varallisuudenhallinnan koontinäyttö sijoitusten seuraamiseen osakkeissa, ETF:issä ja kryptovaluutoissa.
Ghostfolio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ghostfolio – mitä sillä voi rakentaa?
Ghostfolio on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen taloushallinnan hallintapaneeli, joka yhdistää sijoitussalkkusi useista omaisuusluokista – osakkeista, ETF:istä, kryptovaluutoista ja muista – yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi. Se tarjoaa yksityiskohtaisen suorituskykyanalyysin, aikaan painotetut tuotot ja reaaliaikaisen markkinadatan lähettämättä taloustietojasi kolmannen osapuolen palveluihin.
Ghostfolion itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin taloustietoihin. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n kestävään tiedontallennukseen ja Redisin välimuistiin, mikä varmistaa nopeat salkkulaskelmat ja luotettavan suorituskyvyn tapahtumahistoriasi kasvaessa.
Ghostfolio – tärkeimmät ominaisuudet
Monivarallisuuden seuranta
Seuraa osakkeita, ETF:iä, kryptovaluuttoja, joukkovelkakirjoja ja vaihtoehtoisia omaisuuseriä yhdessä yhtenäisessä salkun hallintapaneelissa.
Suorituskykyanalytiikka
Yksityiskohtaiset aika-painotetut tuotot, sisäinen korkokanta ja vuositetut tuottoluvut auttavat sinua arvioimaan sijoituspäätöksiäsi.
Toteutettu yksityisyys etusijalla
Kaikki taloustiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen pilvipääsyä salkkuusi tai tapahtumahistoriaasi.
Osinkojen seuranta
Seuraa osinkotuloja ja -jakeluja kaikista omistuksista tuloraportoinnin ja tuottolaskelmien avulla.
CSV-tuonti
Tuo tapahtumia CSV-tiedostoista ja useilta välittäjäalustoilta, jotta voit nopeasti tuoda olemassa olevan salkkuhistoriasi.
Ghostfolio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.