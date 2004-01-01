Asenna Tdarr yhdellä napsautuksella.
Hajautettu median transkoodauksen automaatio, joka käyttää FFmpegia ja HandBrakea uudelleenkoodaamaan ja tarkistamaan koko kirjastosi kunnon.
Tdarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tdarr – mitä sillä voi rakentaa?
Tdarr on avoimen lähdekoodin hajautettu median transkoodausjärjestelmä, joka on suunniteltu automatisoimaan video- ja äänikirjastojen muuntaminen, pakkaaminen ja kunnon tarkistaminen suuressa mittakaavassa. Se koordinoi keskuspalvelinta yhden tai useamman työntekijäsolmun kanssa, joista jokainen suorittaa FFmpeg- tai HandBrake-tehtäviä rinnakkain, jotta suuret kirjastot käsitellään tehokkaasti ilman manuaalista puuttumista.
Tdarrin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan koodausprofiileista, liitännäisputkista ja laitteistokiihdytysasetuksista. Koska transkoodaus tapahtuu omassa infrastruktuurissasi, pilviprosessointimaksuja, tiedostokokorajoituksia tai riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista ei ole – mediasi pysyy yksityisenä ja laskentateho skaalautuu VPS:si mukana.
Tdarr – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautetut solmutyöntekijät
Käynnistä useita työntekijäsolmuja, jotka yhdistyvät keskuspalvelimeen ja jakavat transkoodaustyöt käytettävissä olevien suoritin- ja grafiikkasuoritinresurssien kesken kirjaston nopeampaa käsittelyä varten.
Liitännäisputkistojärjestelmä
Yhdistä yhteisön tai mukautettuja laajennuksia rakentaaksesi ehdollisia työnkulkuja — suodata koodekin, säilön, resoluution tai bittinopeuden mukaan ja käytä eri koodausprofiileja automaattisesti.
FFmpeg- ja HandBrake-tuki
Vaihda FFmpeg:n ja HandBrake:n välillä työtä kohden, mikä antaa pääsyn kaikkiin koodekkeihin ja koodausasetuksiin, joita kukin työkalu tukee ilman lisämäärityksiä.
Kirjaston kunnon tarkistus
Tarkista tiedostot automaattisesti vioittumisen, virheellisten metatietojen tai puuttuvien striimien varalta ja merkitse tai uudelleenkoodaa ongelmalliset tiedostot ennen kuin ne aiheuttavat toisto-ongelmia.
Reaaliaikainen tilastojen hallintapaneeli
Seuraa transkoodauksen edistymistä, tilansäästöjä, jonon syvyyttä ja työntekijän tilaa yhdestä verkkokäyttöliittymästä ilman ulkoisia valvontatyökaluja.
Tdarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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