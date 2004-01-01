Tdarr on avoimen lähdekoodin hajautettu median transkoodausjärjestelmä, joka on suunniteltu automatisoimaan video- ja äänikirjastojen muuntaminen, pakkaaminen ja kunnon tarkistaminen suuressa mittakaavassa. Se koordinoi keskuspalvelinta yhden tai useamman työntekijäsolmun kanssa, joista jokainen suorittaa FFmpeg- tai HandBrake-tehtäviä rinnakkain, jotta suuret kirjastot käsitellään tehokkaasti ilman manuaalista puuttumista.

Tdarrin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan koodausprofiileista, liitännäisputkista ja laitteistokiihdytysasetuksista. Koska transkoodaus tapahtuu omassa infrastruktuurissasi, pilviprosessointimaksuja, tiedostokokorajoituksia tai riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista ei ole – mediasi pysyy yksityisenä ja laskentateho skaalautuu VPS:si mukana.