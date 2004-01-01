Asenna Kimai yhdellä napsautuksella.
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin ajanseuranta-alusta freelancereille, toimistoille ja tiimeille laskutettavien tuntien kirjaamiseen ja laskujen luomiseen.
Kimai – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kimai – mitä sillä voi rakentaa?
Kimai on kypsä avoimen lähdekoodin ajanseurantasovellus, joka tarjoaa freelancereille, toimistoille ja yrityksille luotettavan tavan kirjata laskutettavat tunnit, hallita asiakasprojekteja ja tuottaa tarkkoja laskuja. Puhtaan verkkokäyttöliittymän, monen käyttäjän tuen ja roolipohjaisten käyttöoikeuksien ansiosta se skaalautuu yksin työskentelevän kehittäjän oman ajan seurannasta toimistoon, joka koordinoi kymmeniä tiimin jäseniä useiden asiakkaiden kesken.
Toisin kuin SaaS-ajanseurantatyökalut, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti, Kimain itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, ettei toistuvia tilauskustannuksia synny ja saat täyden omistusoikeuden aikatietoihisi ja laskutustietoihisi. Tämä malli sisältää MySQL:n kestävää, tuotantovalmista tallennusta varten.
Kimai – tärkeimmät ominaisuudet
Laskutettavien tuntien seuranta
Käynnistä ja pysäytä ajastimet tai syötä tunnit manuaalisesti mitä tahansa asiakasta, projektia tai toimintoa vastaan tarkkojen laskutustietojen saamiseksi.
Laskutus
Luo laskuja suoraan kirjatuista työtunneista viemättä niitä erilliseen työkaluun.
Yksityiskohtainen raportointi
Suodata raportteja käyttäjän, projektin, asiakkaan tai aikavälin mukaan ymmärtääksesi käyttöä ja tukeaksesi asiakaslaskutusta.
Liitännäisten laajennettavuus
Laajenna Kimaita yhteisön lisäosilla mukautettuja työnkulkuja, integraatioita ja muita vientimuotoja varten.
Kimai – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.