Kimai on kypsä avoimen lähdekoodin ajanseurantasovellus, joka tarjoaa freelancereille, toimistoille ja yrityksille luotettavan tavan kirjata laskutettavat tunnit, hallita asiakasprojekteja ja tuottaa tarkkoja laskuja. Puhtaan verkkokäyttöliittymän, monen käyttäjän tuen ja roolipohjaisten käyttöoikeuksien ansiosta se skaalautuu yksin työskentelevän kehittäjän oman ajan seurannasta toimistoon, joka koordinoi kymmeniä tiimin jäseniä useiden asiakkaiden kesken.

Toisin kuin SaaS-ajanseurantatyökalut, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti, Kimain itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, ettei toistuvia tilauskustannuksia synny ja saat täyden omistusoikeuden aikatietoihisi ja laskutustietoihisi. Tämä malli sisältää MySQL:n kestävää, tuotantovalmista tallennusta varten.