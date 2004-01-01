Asenna Jump yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity aloitussivu ja reaaliaikainen tilasivu, joka antaa sinulle välittömän pääsyn kaikkiin suosikkisivustoihisi yhdestä tyylikkäästä hallintapaneelista.
Jump – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jump – mitä sillä voi rakentaa?
Jump on kevyt, itse isännöity aloitussivu ja reaaliaikainen tilamonitori, joka on suunniteltu pitämään kaikki tärkeät linkkisi järjestyksessä yhdessä paikassa. Rakennettu PHP:llä ja tarjoiltuna yhtenä Docker-konttina, se latautuu nopeasti, pysyy turvallisena eikä vaadi tietokantaa tai ulkoisia riippuvuuksia toimiakseen. Sivustot voidaan määrittää manuaalisesti JSON-tiedoston kautta, löytää automaattisesti käynnissä olevista Docker-konteista tai molempien yhdistelmänä.
Jump tukee mukautettuja taustakuvia ja Unsplash-integraatiota, monikielistä näyttöä, tunnisteisiin perustuvaa sivustojen luokittelua, näppäimistöllä ohjattua hakua konfiguroitavilla hakukoneilla ja valinnaista Open Weather Map -integraatiota paikallisen ajan ja sään näyttämiseen. Sen puhdas, responsiivinen muotoilu mukautuu työpöytä- ja mobiililaitteisiin, antaen sinun tavoittaa minkä tahansa kirjanmerkillä merkityn palvelun yhdellä napsautuksella mistä tahansa laitteesta.
Jump – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen tilanvalvonta
Jump tarkistaa jokaisen hallintapaneelissasi olevan sivuston saatavuuden ja näyttää reaaliaikaiset tilan ilmaisimet, jotta tiedät heti, jos palvelu on poissa käytöstä.
Dockerin automaattinen tunnistus
Listaa automaattisesti käynnissä olevat Docker-kontit kojelaudan kohteina konttien tunnisteiden avulla, pitäen aloitussivusi synkronoituna infrastruktuurisi kanssa ilman manuaalisia päivityksiä.
Tunnistepohjainen organisointi
Ryhmittele sivustoja tunnisteilla ja navigoi teemasivujen välillä pitäen eniten käyttämäsi linkit näkyvissä aloitusnäytöllä samalla kun pidemmät luettelot pysyvät siististi luokiteltuina.
Näppäimistöohjattu haku
Avaa monihakukoneen hakupalkki näppäinyhdistelmällä Ctrl+Shift+/ ja hae Googlella, DuckDuckGolla, Bingillä tai millä tahansa mukautetulla hakukoneella ilman hiireen tarttumista.
Mukautetut taustat ja sää
Käytä omia taustakuviasi tai yhdistä Unsplash satunnaisia maisemia varten, ja lisää Open Weather Map API-avain näyttääksesi paikallisen ajan ja nykyiset sääolosuhteet.
Ei vaadi tietokantaa
Jump toimii yhtenä konttina ilman ulkoista tietokantaa, mikä tekee siitä erittäin helpon ottaa käyttöön, varmuuskopioida ja siirtää palvelimien välillä.
Jump – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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