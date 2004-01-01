Jopa 69 % alennus Jump tuotteelle

Asenna Jump yhden napsautuksen asennuksena.

Itse isännöity aloitussivu ja reaaliaikainen tilasivu, joka antaa sinulle välittömän pääsyn kaikkiin suosikkisivustoihisi yhdestä tyylikkäästä hallintapaneelista.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Jump yhden napsautuksen asennuksena.

Jump – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Jump – mitä sillä voi rakentaa?

Jump on kevyt, itse isännöity aloitussivu ja reaaliaikainen tilamonitori, joka on suunniteltu pitämään kaikki tärkeät linkkisi järjestyksessä yhdessä paikassa. Rakennettu PHP:llä ja tarjoiltuna yhtenä Docker-konttina, se latautuu nopeasti, pysyy turvallisena eikä vaadi tietokantaa tai ulkoisia riippuvuuksia toimiakseen. Sivustot voidaan määrittää manuaalisesti JSON-tiedoston kautta, löytää automaattisesti käynnissä olevista Docker-konteista tai molempien yhdistelmänä.

Jump tukee mukautettuja taustakuvia ja Unsplash-integraatiota, monikielistä näyttöä, tunnisteisiin perustuvaa sivustojen luokittelua, näppäimistöllä ohjattua hakua konfiguroitavilla hakukoneilla ja valinnaista Open Weather Map -integraatiota paikallisen ajan ja sään näyttämiseen. Sen puhdas, responsiivinen muotoilu mukautuu työpöytä- ja mobiililaitteisiin, antaen sinun tavoittaa minkä tahansa kirjanmerkillä merkityn palvelun yhdellä napsautuksella mistä tahansa laitteesta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Jump – tärkeimmät ominaisuudet

Reaaliaikainen tilanvalvonta

Jump tarkistaa jokaisen hallintapaneelissasi olevan sivuston saatavuuden ja näyttää reaaliaikaiset tilan ilmaisimet, jotta tiedät heti, jos palvelu on poissa käytöstä.

Dockerin automaattinen tunnistus

Listaa automaattisesti käynnissä olevat Docker-kontit kojelaudan kohteina konttien tunnisteiden avulla, pitäen aloitussivusi synkronoituna infrastruktuurisi kanssa ilman manuaalisia päivityksiä.

Tunnistepohjainen organisointi

Ryhmittele sivustoja tunnisteilla ja navigoi teemasivujen välillä pitäen eniten käyttämäsi linkit näkyvissä aloitusnäytöllä samalla kun pidemmät luettelot pysyvät siististi luokiteltuina.

Näppäimistöohjattu haku

Avaa monihakukoneen hakupalkki näppäinyhdistelmällä Ctrl+Shift+/ ja hae Googlella, DuckDuckGolla, Bingillä tai millä tahansa mukautetulla hakukoneella ilman hiireen tarttumista.

Mukautetut taustat ja sää

Käytä omia taustakuviasi tai yhdistä Unsplash satunnaisia maisemia varten, ja lisää Open Weather Map API-avain näyttääksesi paikallisen ajan ja nykyiset sääolosuhteet.

Ei vaadi tietokantaa

Jump toimii yhtenä konttina ilman ulkoista tietokantaa, mikä tekee siitä erittäin helpon ottaa käyttöön, varmuuskopioida ja siirtää palvelimien välillä.

Jump – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
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Martin K
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Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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