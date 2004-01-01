Jump on kevyt, itse isännöity aloitussivu ja reaaliaikainen tilamonitori, joka on suunniteltu pitämään kaikki tärkeät linkkisi järjestyksessä yhdessä paikassa. Rakennettu PHP:llä ja tarjoiltuna yhtenä Docker-konttina, se latautuu nopeasti, pysyy turvallisena eikä vaadi tietokantaa tai ulkoisia riippuvuuksia toimiakseen. Sivustot voidaan määrittää manuaalisesti JSON-tiedoston kautta, löytää automaattisesti käynnissä olevista Docker-konteista tai molempien yhdistelmänä.

Jump tukee mukautettuja taustakuvia ja Unsplash-integraatiota, monikielistä näyttöä, tunnisteisiin perustuvaa sivustojen luokittelua, näppäimistöllä ohjattua hakua konfiguroitavilla hakukoneilla ja valinnaista Open Weather Map -integraatiota paikallisen ajan ja sään näyttämiseen. Sen puhdas, responsiivinen muotoilu mukautuu työpöytä- ja mobiililaitteisiin, antaen sinun tavoittaa minkä tahansa kirjanmerkillä merkityn palvelun yhdellä napsautuksella mistä tahansa laitteesta.