Asenna SpacetimeDB yhden napsautuksen asennuksena.
Relaatiotietokanta ja sovelluspalvelin yhdessä — asiakkaat yhdistävät suoraan ja suorittavat logiikkaa tietokannan sisällä alle millisekunnin viiveellä.
SpacetimeDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SpacetimeDB – mitä sillä voi rakentaa?
SpacetimeDB eliminoi perinteisen taustajärjestelmäpinon yhdistämällä relaatiotietokannan ja sovelluspalvelimen yhdeksi käyttöönotettavaksi prosessiksi. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillistä API-kerrosta asiakkaidesi ja datan välillä, asiakkaat yhdistävät suoraan SpacetimeDB:hen ja suorittavat palvelinpuolen logiikkaa – nimeltään moduuleja – itse tietokannan sisällä. Rustilla rakennettu, sisältäen muistissa olevan tilan ja write-ahead-loki-pysyvyyden, se tarjoaa johdonmukaiset alle millisekunnin vasteajat ilman apupalveluita.
SpacetimeDB:n itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle dedikoidun suorittimen ja RAM-muistin – sen muistissa olevan arkkitehtuurin ensisijaiset suorituskykyvivut – pitäen samalla kaikki sovellusdatan ja moduulikoodin täysin hallinnassasi ilman toimittajalukitusta.
SpacetimeDB – tärkeimmät ominaisuudet
Ei erillistä API-kerrosta
Asiakkaat yhdistävät suoraan tietokantaan ja suorittavat moduuleja sen sisällä, korvaten kokonaisen kerroksen verkkopalvelimia, viestijonoja ja API-rajapintoja yhdellä prosessilla.
Reaaliaikaiset tilaukset
Asiakkaat tilaavat taulukkomuutoksia ja saavat automaattisen delta-synkronoinnin välittömästi — ei kyselyä, ei erillistä WebSocket-palvelinta tarvita.
Moduulipohjainen logiikka
Kirjoita palvelinpuolen sovelluslogiikkaa Rustilla tai C#:lla ja ota se käyttöön käännettynä moduulina suoraan tietokantaan tiukan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi.
Muistissa ja pysyvällä tallennuksella
Kaikki sovelluksen tila säilytetään muistissa nopeita lukuja varten, kun taas write-ahead-loki varmistaa, että tiedot säilyvät uudelleenkäynnistysten ja kaatumisten jälkeen ilman monimutkaisia varmuuskopiointiasetuksia.
Tuotannossa testattu
Käyttää BitCraft Onlinen koko taustajärjestelmää, massiivisesti moninpelattavaa peliä, jossa kaikkea reaaliaikaista tilaa hallinnoi yksi SpacetimeDB-instanssi.
SpacetimeDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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