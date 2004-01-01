SpacetimeDB eliminoi perinteisen taustajärjestelmäpinon yhdistämällä relaatiotietokannan ja sovelluspalvelimen yhdeksi käyttöönotettavaksi prosessiksi. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillistä API-kerrosta asiakkaidesi ja datan välillä, asiakkaat yhdistävät suoraan SpacetimeDB:hen ja suorittavat palvelinpuolen logiikkaa – nimeltään moduuleja – itse tietokannan sisällä. Rustilla rakennettu, sisältäen muistissa olevan tilan ja write-ahead-loki-pysyvyyden, se tarjoaa johdonmukaiset alle millisekunnin vasteajat ilman apupalveluita.

SpacetimeDB:n itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle dedikoidun suorittimen ja RAM-muistin – sen muistissa olevan arkkitehtuurin ensisijaiset suorituskykyvivut – pitäen samalla kaikki sovellusdatan ja moduulikoodin täysin hallinnassasi ilman toimittajalukitusta.