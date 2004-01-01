Ota Umami Analytics käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tietosuojaan keskittyvä avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikan vaihtoehto Google Analyticsille, ilman evästeitä ja oletuksena GDPR-yhteensopiva.
Umami Analytics – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Umami Analytics – mitä sillä voi rakentaa?
Umami on nopea, avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, joka seuraa verkkosivuston liikennettä ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai sivustojen välistä tiedonjakoa. Se on oletuksena GDPR-yhteensopiva, mikä tekee siitä suoran vaihtoehdon Google Analyticsille tiimeille, jotka priorisoivat kävijöiden yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta.
Umamin itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että kaikki kävijätiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Yksi PostgreSQL-pohjainen asennus voi seurata useita verkkosivustoja, mukautettuja tapahtumia ja UTM-kampanjoita puhtaan, reaaliaikaisen hallintapaneelin kautta, joka on koko tiimisi käytettävissä.
Umami Analytics – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeetön seuranta
Umami kerää analytiikkaa ilman evästeitä tai pysyviä tunnisteita, varmistaen GDPR- ja CCPA-yhteensopivuuden valmiina.
Monisivustotuki
Seuraa rajattomasti verkkosivustoja yhdestä Umami-asennuksesta erillisillä hallintapaneeleilla ja eristetyllä datalla jokaiselle ominaisuudelle.
Mukautetut tapahtumat
Seuraa painikkeen klikkauksia, lomakkeiden lähetyksiä, latauksia ja kaikkia mukautettuja käyttäjävuorovaikutuksia tavallisten sivunäkymien lisäksi.
Reaaliaikainen hallintapaneeli
Näytä reaaliaikaiset kävijämäärät, suosituimmat sivut, viittaavat lähteet ja laitekohtaiset erittelyt, jotka päivittyvät reaaliaikaisesti sivua päivittämättä.
UTM-kampanjaseuranta
Mittaa markkinointikampanjoiden suorituskykyä seuraamalla UTM-parametreja kaikilla seuratuilla verkkosivustoillasi.
Umami Analytics – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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