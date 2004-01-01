Umami on nopea, avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, joka seuraa verkkosivuston liikennettä ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai sivustojen välistä tiedonjakoa. Se on oletuksena GDPR-yhteensopiva, mikä tekee siitä suoran vaihtoehdon Google Analyticsille tiimeille, jotka priorisoivat kävijöiden yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta.

Umamin itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että kaikki kävijätiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Yksi PostgreSQL-pohjainen asennus voi seurata useita verkkosivustoja, mukautettuja tapahtumia ja UTM-kampanjoita puhtaan, reaaliaikaisen hallintapaneelin kautta, joka on koko tiimisi käytettävissä.