Asenna Cloudflared yhden napsautuksen asennuksella.
Cloudflare Tunnel -daemon, joka paljastaa palvelut turvallisesti internetiin avaamatta palomuurin portteja.
Cloudflared – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cloudflared – mitä sillä voi rakentaa?
Cloudflared on Cloudflare Tunnelin asiakasdaemon, joka luo vain ulospäin suuntautuvia salattuja yhteyksiä VPS:stäsi Cloudflaren reunoverkkoon. Reitittämällä kaiken liikenteen Cloudflaren kautta ennen kuin se saavuttaa alkuperäsi, saat sisäänrakennetun DDoS-suojauksen ja WAF-kattavuuden avaamatta koskaan sisäänpäin suuntautuvia palomuurin portteja tai paljastamatta palvelimesi IP-osoitetta.
Cloudflared-daemonin itseisännöinti VPS:llä tarjoaa vakaan, aina päällä olevan tunnelin, johon kotiverkkoyhteyksien luotettavuusrajoitukset eivät vaikuta. Cloudflare-tunnuksesi ja tunnelin kokoonpano tallennetaan hallitsemaasi infrastruktuuriin, ja mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä tekee alkuperäisestä asennuksesta ja jatkuvasta hallinnasta helppoa ilman komentoriviä.
Cloudflared – tärkeimmät ominaisuudet
Saapuvia portteja ei tarvita
Kaikki yhteydet lähtevät ulospäin palvelimeltasi, mikä poistaa tarpeen avata palomuurisääntöjä tai konfiguroida NAT-portin uudelleenohjausta.
Alkuperäisen IP-osoitteen suojaus
Liikenne saapuu palvelimellesi vain Cloudflaren kautta, piilottaen VPS-IP-osoitteesi skannereilta ja suorilta hyökkäysyrityksiltä.
Sisäänrakennettu DDoS-suojaus
Cloudflare vaimentaa volumetriset hyökkäykset verkon reunalla ennen kuin mikään liikenne saavuttaa alkuperäpalvelimesi.
Nollaluottamusintegraatio
Yhdistä tunnelit Cloudflare Accessin kanssa ottaaksesi käyttöön identiteettiin perustuvan todennuksen missä tahansa sisäisessä palvelussa ilman VPN:ää.
Verkkopohjainen määritys
Hallitse tunnelitunnuksia ja reittejä sisältyvän verkkokäyttöliittymän kautta ilman komentoriville siirtymistä.
Cloudflared – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.