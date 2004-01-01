Cloudflared on Cloudflare Tunnelin asiakasdaemon, joka luo vain ulospäin suuntautuvia salattuja yhteyksiä VPS:stäsi Cloudflaren reunoverkkoon. Reitittämällä kaiken liikenteen Cloudflaren kautta ennen kuin se saavuttaa alkuperäsi, saat sisäänrakennetun DDoS-suojauksen ja WAF-kattavuuden avaamatta koskaan sisäänpäin suuntautuvia palomuurin portteja tai paljastamatta palvelimesi IP-osoitetta.

Cloudflared-daemonin itseisännöinti VPS:llä tarjoaa vakaan, aina päällä olevan tunnelin, johon kotiverkkoyhteyksien luotettavuusrajoitukset eivät vaikuta. Cloudflare-tunnuksesi ja tunnelin kokoonpano tallennetaan hallitsemaasi infrastruktuuriin, ja mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä tekee alkuperäisestä asennuksesta ja jatkuvasta hallinnasta helppoa ilman komentoriviä.