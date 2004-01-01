Dittofeed on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Brazen ja Iterablen kaltaisille palveluille, rakennettu tuote- ja markkinointitiimeille, jotka tarvitsevat täyden hallinnan asiakasviestinnästä ilman viestikohtaista hinnoittelua. Sen avulla voit suunnitella automatisoituja asiakaspolkuja, jotka käynnistyvät käyttäjän toiminnasta — kuten perehdytyssarjat, uudelleenaktivointikampanjat, tapahtumailmoitukset ja paljon muuta — sähköpostin, tekstiviestien, WhatsAppin, Slackin ja mobiili-ilmoitusten kautta.

Dittofeedin itseisännöinti pitää kaikki asiakastapahtumatiedot, yhteystiedot ja viestihistorian omassa infrastruktuurissasi. Vältät käyttäjä- ja viestikohtaiset maksut säilyttäen samalla kyvyn integroida suoraan omaan tietovarastoosi, yhdistää oma sähköpostipalveluntarjoajasi ja noudattaa tietojen sijaintivaatimuksia.