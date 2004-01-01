Asenna Dittofeed yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin asiakasvuorovaikutusalusta automatisoituun monikanavaiseen viestintään sähköpostin, tekstiviestien, Slackin ja mobiili-ilmoitusten kautta.
Dittofeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dittofeed – mitä sillä voi rakentaa?
Dittofeed on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Brazen ja Iterablen kaltaisille palveluille, rakennettu tuote- ja markkinointitiimeille, jotka tarvitsevat täyden hallinnan asiakasviestinnästä ilman viestikohtaista hinnoittelua. Sen avulla voit suunnitella automatisoituja asiakaspolkuja, jotka käynnistyvät käyttäjän toiminnasta — kuten perehdytyssarjat, uudelleenaktivointikampanjat, tapahtumailmoitukset ja paljon muuta — sähköpostin, tekstiviestien, WhatsAppin, Slackin ja mobiili-ilmoitusten kautta.
Dittofeedin itseisännöinti pitää kaikki asiakastapahtumatiedot, yhteystiedot ja viestihistorian omassa infrastruktuurissasi. Vältät käyttäjä- ja viestikohtaiset maksut säilyttäen samalla kyvyn integroida suoraan omaan tietovarastoosi, yhdistää oma sähköpostipalveluntarjoajasi ja noudattaa tietojen sijaintivaatimuksia.
Dittofeed – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakaspolun automatisointi
Suunnittele monivaiheisia viestivirtoja, jotka käynnistyvät käyttäjätapahtumista, aikaviiveistä tai segmentin jäsenyydestä, visuaalisen vedä ja pudota -editorin avulla.
Monikanavainen toimitus
Lähetä viestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, mobiili-push-ilmoituksilla, WhatsAppilla ja Slackilla yhdeltä alustalta ilman, että tarvitsee hallita erillisiä palveluntarjoajia kanavaa kohden.
Käyttäytymiseen perustuva segmentointi
Rakenna dynaamisia yleisösegmenttejä reaaliaikaisista käyttäjätapahtumista ja ominaisuuksista kohdistaaksesi oikeat käyttäjät oikeaan aikaan.
Mallikirjasto
Luo ja versioi viestimallipohjia monipuolisella editorilla, ja käytä niitä uudelleen useissa asiakaspoluissa ja kampanjoissa.
Toimitusanalytiikka
Seuraa avausprosentteja, klikkausprosentteja, konversioita ja toimitusvirheitä matkan ja kanavan mukaan optimoidaksesi viestintää ajan myötä.
Dittofeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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