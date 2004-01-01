Ota MLflow käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin alusta ML-kokeiden seurantaan, mallien hallintaan ja LLM-sovellusten valvontaan tuotannossa.
MLflow – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MLflow – mitä sillä voi rakentaa?
MLflow on suurin avoimen lähdekoodin tekoälytekniikan alusta, jolla on yli 60 miljoonaa kuukausittaista latausta. Se kattaa koko koneoppimisen elinkaaren: kokeiluparametrien ja mittareiden kirjaamisen, ajojen vertailun eri konfiguraatioiden välillä, mallien rekisteröinnin käyttöönottoa varten ja niiden etenemisen hallinnan kehitys- ja tuotantoympäristöjen läpi. PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain ja kymmenet muut ML-kehykset tukevat sitä natiivisti automaattisen lokituksen kautta, ja sen käyttöönotto vaatii minimaalisia koodimuutoksia.
Versio 3 laajentaa MLflow'n LLM-aikakauteen OpenTelemetry-pohjaisella hajautetulla jäljityksellä agenteille ja LLM-kutsuille, systemaattisella arvioinnilla yli 50 sisäänrakennetun arvioijan avulla, kehoterekisterillä täydellä sukulinjan seurannalla ja AI Gatewaylla, joka reitittää liikennettä OpenAI:n, Anthropicin ja muiden palveluntarjoajien välillä nopeusrajoitusten ja kustannushallinnan kera. Itseisännöinti pitää kaikki jäljet, artefaktit ja mallin metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa.
MLflow – tärkeimmät ominaisuudet
Kokeilun seuranta
Kirjaa parametrit, mittarit, tunnisteet ja artefaktit jokaisesta koulutusajosta. Vertaa kokeiluja rinnakkain tunnistaaksesi parhaan mallikonfiguraation.
Mallirekisteri
Hallitse keskitetysti ML-malleja kehitys- ja tuotantoympäristöissä versiohistorialla, hyväksyntätyönkuluilla ja tiimitason käyttöoikeuksilla.
LLM & Agenttien jäljitys
Tallenna täydelliset OpenTelemetry-pohjaiset jäljitykset jokaisesta LLM-kutsusta ja agentin vaiheesta. Selvitä viiveet, token-kustannukset ja tulosteen laatu tuotannossa.
LLM-arviointi
Suorita systemaattisia arviointeja käyttäen yli 50 sisäänrakennettua mittaria ja LLM-tuomareita. Seuraa laadun heikkenemisiä ennen kuin ne saavuttavat tuotantokäyttäjät.
Kehoterekisteri
Versioi, testaa ja ota käyttöön kehotteita täydellä alkuperäseurannalla. Optimoi kehotteet automaattisesti käyttäen huippuluokan algoritmeja parantaaksesi tehtävän suorituskykyä.
Tekoäly-yhdyskäytävä
Reititä LLM-pyynnöt OpenAI:n, Anthropicin ja muiden palveluntarjoajien välillä yhtenäisen, OpenAI-yhteensopivan API:n kautta nopeusrajoituksilla ja kustannusten hallinnalla.
MLflow – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.