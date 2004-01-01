MLflow on suurin avoimen lähdekoodin tekoälytekniikan alusta, jolla on yli 60 miljoonaa kuukausittaista latausta. Se kattaa koko koneoppimisen elinkaaren: kokeiluparametrien ja mittareiden kirjaamisen, ajojen vertailun eri konfiguraatioiden välillä, mallien rekisteröinnin käyttöönottoa varten ja niiden etenemisen hallinnan kehitys- ja tuotantoympäristöjen läpi. PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain ja kymmenet muut ML-kehykset tukevat sitä natiivisti automaattisen lokituksen kautta, ja sen käyttöönotto vaatii minimaalisia koodimuutoksia.

Versio 3 laajentaa MLflow'n LLM-aikakauteen OpenTelemetry-pohjaisella hajautetulla jäljityksellä agenteille ja LLM-kutsuille, systemaattisella arvioinnilla yli 50 sisäänrakennetun arvioijan avulla, kehoterekisterillä täydellä sukulinjan seurannalla ja AI Gatewaylla, joka reitittää liikennettä OpenAI:n, Anthropicin ja muiden palveluntarjoajien välillä nopeusrajoitusten ja kustannushallinnan kera. Itseisännöinti pitää kaikki jäljet, artefaktit ja mallin metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa.