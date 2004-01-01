Ota Plone käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Turvallinen, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, johon hallitukset, yliopistot ja yritykset ovat luottaneet yli kahden vuosikymmenen ajan.
Plone – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plone – mitä sillä voi rakentaa?
Plone on kypsä, yritystason avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu vankalle Python-pohjalle. Se pyörittää tuhansia sivustoja valtion virastoissa, yliopistoissa, kansalaisjärjestöissä ja globaaleissa yrityksissä, ja sillä on yli 20 vuoden historia ilman yhtäkään raportoitua etäkoodin suoritushaavoittuvuutta. Plone 6 sisältää Classic UI:n – täysin varustellun toimituksellisen ympäristön, jossa on yksityiskohtainen roolipohjainen pääsynhallinta, monikielinen sisältö, versiointi ja rikas lisäosien ekosysteemi, joka ylittää 300 pakettia.
Plonen itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistajuuden sisällöstäsi ja käyttäjätiedoistasi, ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ja joustavuuden laajentaa alustaa Python-lisäosien ja REST API:n kautta, joka mahdollistaa headless- ja hybridijulkaisutyönkulut.
Plone – tärkeimmät ominaisuudet
Yritystason tietoturva
Plonella on 20 vuoden tietoturvahistoria ja oma tietoturvatiimi — mikä tekee siitä ensisijaisen CMS-järjestelmän hallituksille ja terveydenhuollon organisaatioille, joilla ei ole varaa tietoturvaloukkauksiin.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Määritä roolit ja käyttöoikeudet sisällön puun millä tahansa tasolla, jotta toimittajat, tarkastajat ja lukijat näkevät ja muokkaavat kukin vain sitä, mihin heillä on oikeus.
Täysi sisällön versiointi
Kaikki sisältömuutokset kirjataan ja ovat palautettavissa — vertaile versioita, palauta aiemmat tilat ja ylläpidä täydellistä tarkastusketjua ilman lisäosia.
Monikielinen tuki
Hallitse sisältöä useilla kielillä sisäänrakennettujen käännöstyönkulkujen, kielitietoisen navigoinnin ja kielikohtaisten julkaisunhallintojen avulla.
REST API
plone.restapi-kerros paljastaa kaiken sisällön ja konfiguraation JSON-rajapintoina, mahdollistaen headless-julkaisun, mobiilisovellukset ja kolmannen osapuolen integraatiot.
Laajennettava lisäosaekosysteemi
Yli 300 yhteisön lisäosaa kattavat verkkokaupan, LDAP-todennuksen, tarkennetun haun ja mukautetut työnkulut — kaikki asennettavissa ilman ytimen haarauttamista.
Plone – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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