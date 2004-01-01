Plone on kypsä, yritystason avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu vankalle Python-pohjalle. Se pyörittää tuhansia sivustoja valtion virastoissa, yliopistoissa, kansalaisjärjestöissä ja globaaleissa yrityksissä, ja sillä on yli 20 vuoden historia ilman yhtäkään raportoitua etäkoodin suoritushaavoittuvuutta. Plone 6 sisältää Classic UI:n – täysin varustellun toimituksellisen ympäristön, jossa on yksityiskohtainen roolipohjainen pääsynhallinta, monikielinen sisältö, versiointi ja rikas lisäosien ekosysteemi, joka ylittää 300 pakettia.

Plonen itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistajuuden sisällöstäsi ja käyttäjätiedoistasi, ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ja joustavuuden laajentaa alustaa Python-lisäosien ja REST API:n kautta, joka mahdollistaa headless- ja hybridijulkaisutyönkulut.