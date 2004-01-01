Evolution API on avoimen lähdekoodin alusta, joka tarjoaa kattavan REST API:n WhatsApp-viestinnän automatisointiin. Baileys-kirjaston pohjalle rakennettu, sen avulla kehittäjät voivat yhdistää WhatsApp-tilejä, lähettää ja vastaanottaa viestejä, hallita yhteystietoja ja käynnistää webhookeja reaaliaikaista tapahtumankäsittelyä varten — kaikki ilman kalliita virallisia API-maksuja ei-pilvipohjaisille API-yhteyksille.

Evolution API:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki asiakaskeskustelutiedot omassa infrastruktuurissasi, varmistaen tietosuojamääräysten noudattamisen ja poistaen viestikohtaiset kustannukset, jotka tekevät kaupallisista palveluntarjoajista kalliita mittakaavassa. Mukana tuleva PostgreSQL-tietokanta ja Redis-välimuisti tarjoavat luotettavan pysyvyyden ja suuren läpimenon viestinkäsittelyn tuotantokuormituksille.