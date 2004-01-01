Asenna Evolution API yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin WhatsApp Business API -yhdyskäytävä chatbottien, automaatioiden ja asiakasviestinnän integraatioiden rakentamiseen.
Evolution API – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Evolution API – mitä sillä voi rakentaa?
Evolution API on avoimen lähdekoodin alusta, joka tarjoaa kattavan REST API:n WhatsApp-viestinnän automatisointiin. Baileys-kirjaston pohjalle rakennettu, sen avulla kehittäjät voivat yhdistää WhatsApp-tilejä, lähettää ja vastaanottaa viestejä, hallita yhteystietoja ja käynnistää webhookeja reaaliaikaista tapahtumankäsittelyä varten — kaikki ilman kalliita virallisia API-maksuja ei-pilvipohjaisille API-yhteyksille.
Evolution API:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki asiakaskeskustelutiedot omassa infrastruktuurissasi, varmistaen tietosuojamääräysten noudattamisen ja poistaen viestikohtaiset kustannukset, jotka tekevät kaupallisista palveluntarjoajista kalliita mittakaavassa. Mukana tuleva PostgreSQL-tietokanta ja Redis-välimuisti tarjoavat luotettavan pysyvyyden ja suuren läpimenon viestinkäsittelyn tuotantokuormituksille.
Evolution API – tärkeimmät ominaisuudet
Moni-instanssin hallinta
Yhdistä ja hallitse useita WhatsApp-numeroita yhdestä käyttöönotosta, jokaisen esiintymän ollessa eristetty ja itsenäisesti hallittavissa API:n kautta.
Chatbot-integraatiot
Alkuperäiset liittimet Typebotille, Chatwootille ja OpenAI:lle mahdollistavat koodittoman chatbotin rakentamisen ja tekoälypohjaiset automatisoidut keskustelut WhatsAppissa.
Webhook-tapahtumajärjestelmä
Reaaliaikaiset webhookit toimittavat viesti-, yhteys- ja ryhmätapahtumat sovellukseesi heti niiden tapahtuessa, mahdollistaen välittömät automaattiset vastaukset.
Työnkulun automatisointi
Yhteensopiva n8n:n ja muiden automaatioalustojen kanssa, mikä mahdollistaa monimutkaisten monivaiheisten viestintätyönkulkujen rakentamisen ilman mukautettua koodia.
RESTful API
Puhdas HTTP/JSON-rajapinta QR-kooditunnistautumisella tekee WhatsApp-viestinnän integroinnista mihin tahansa sovellukseen tai palveluun suoraviivaista.
Evolution API – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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