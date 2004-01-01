OpenTTD on ilmainen, avoimen lähdekoodin uudelleentoteutus Transport Tycoon Deluxe -pelistä, joka on merkittävä kuljetussimulaatiopeli. Dedikoituna moninpelipalvelimena se antaa jopa 255 pelaajan samanaikaisesti rakentaa ja kilpailla tie-, rautatie-, meri- ja lentoverkoissa proseduraalisesti luoduilla tai käsin tehdyillä kartoilla. Vuosikymmenten yhteisön kehitystyö on lisännyt uusia karttatyyppejä, parantanut tekoälyvastustajia ja luonut rikkaan ekosysteemin NewGRF-sisältöpaketteja ajoneuvoille, teollisuudelle ja kaupunkityyleille.

OpenTTD-palvelimen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan peliasetuksiin, modeihin, pelaajien pääsyyn ja palvelimen näkyvyyteen — halusitpa sitten yksityisen pelin ystävien kanssa tai julkisesti listatun palvelimen, joka on löydettävissä OpenTTD Game Coordinatorin kautta.