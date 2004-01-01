Asenna OpenTTD yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin moninpelipalvelin klassiseen Transport Tycoon Deluxeen, joka tukee jopa 255 samanaikaista pelaajaa.
OpenTTD – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenTTD – mitä sillä voi rakentaa?
OpenTTD on ilmainen, avoimen lähdekoodin uudelleentoteutus Transport Tycoon Deluxe -pelistä, joka on merkittävä kuljetussimulaatiopeli. Dedikoituna moninpelipalvelimena se antaa jopa 255 pelaajan samanaikaisesti rakentaa ja kilpailla tie-, rautatie-, meri- ja lentoverkoissa proseduraalisesti luoduilla tai käsin tehdyillä kartoilla. Vuosikymmenten yhteisön kehitystyö on lisännyt uusia karttatyyppejä, parantanut tekoälyvastustajia ja luonut rikkaan ekosysteemin NewGRF-sisältöpaketteja ajoneuvoille, teollisuudelle ja kaupunkityyleille.
OpenTTD-palvelimen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan peliasetuksiin, modeihin, pelaajien pääsyyn ja palvelimen näkyvyyteen — halusitpa sitten yksityisen pelin ystävien kanssa tai julkisesti listatun palvelimen, joka on löydettävissä OpenTTD Game Coordinatorin kautta.
OpenTTD – tärkeimmät ominaisuudet
Massiivimoninpelituki
Isännöi jopa 255 samanaikaista pelaajaa sisäänrakennetulla tuella julkisille, vain kutsutuille ja salasanasuojatuille pelitiloille.
NewGRF-modituki
Laajenna palvelintasi yhteisön luomilla NewGRF-sisältöpaketeilla, jotka lisäävät uusia ajoneuvoja, teollisuudenaloja, maastotyyppejä ja visuaalisia tyylejä.
Pelitallennuksen pysyvyys
Konfiguroitavat automaattisen tallennuksen aikavälit ja pysyvä tallennustila suojaavat pelin edistymistä ja mahdollistavat helpon palautuksen mihin tahansa aikaisempaan istuntoon.
Julkisen palvelimen haku
Rekisteröityy automaattisesti OpenTTD-pelikoordinaattoriin, jotta pelaajat ympäri maailmaa voivat löytää ja liittyä palvelimellesi pelin sisäisestä palvelinselaimesta.
Klassinen pelattavuus herätetty henkiin
Uskollinen uudelleentoteutus Transport Tycoon Deluxesta vuosikymmenten pelattavuusparannuksilla, uusilla karttageneraattoreilla ja parannetuilla tekoälyvastustajilla.
OpenTTD – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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