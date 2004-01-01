Ota Drupal käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Yritystason avoimen lähdekoodin CMS, joka pyörittää miljoonia verkkosivustoja maailmanlaajuisesti, henkilökohtaisista blogeista suuriin valtion portaaleihin.
Drupal – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Drupal – mitä sillä voi rakentaa?
Drupal on kypsä, yritystason sisällönhallintajärjestelmä, johon luottavat hallitukset, yliopistot, mediayhtiöt ja Fortune 500 -organisaatiot maailmanlaajuisesti. Sen modulaarinen arkkitehtuuri ja laaja ekosysteemi, joka sisältää yli 50 000 lisämoduulia, mahdollistavat tiimien rakentavan mitä tahansa yksinkertaisesta toimituksellisesta sivustosta monimutkaiseen monisivustoiseen digitaaliseen alustaan ilman yhtäkään mukautettua koodiriviä.
Drupalin headless CMS -ominaisuudet, vankka API-kerros ja yksityiskohtainen käyttöoikeusjärjestelmä tekevät siitä vahvan vaihtoehdon organisaatioille, joiden on hallittava sisältöä useiden kanavien – verkon, mobiilin ja muiden – kautta, samalla kun ne ylläpitävät tiukkoja toimituksellisia työnkulkuja ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Tämä käyttöönotto yhdistää Drupalin PostgreSQL-taustajärjestelmään tuotantotason luotettavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Drupal – tärkeimmät ominaisuudet
Joustava sisällön mallinnus
Määritä mukautettuja sisältötyyppejä ja kenttiä vastaamaan täsmälleen toimituksellista työnkulkuasi, ilman että kiinteä tietorakenne rajoittaa sinua.
Headless CMS ja REST API
Tarjoa sisältöä RESTful- tai JSON:API-rajapinnan kautta, jotta käyttöliittymätiimit voivat rakentaa mukautettuja käyttökokemuksia millä tahansa kehysympäristöllä.
Hienojakoiset roolit ja oikeudet
Hallitse tarkasti, mitä kukin käyttäjärooli voi luoda, muokata, julkaista tai poistaa koko sivustohierarkiassa.
Monikielinen tuki
Sisäänrakennettu käännös- ja kielenhallinta antaa sinun julkaista sisältöä kymmenillä kielillä yhdestä asennuksesta.
Laaja moduuliekosysteemi
Yli 50 000 yhteisön kehittämää moduulia laajentaa Drupalin toimintoja verkkokaupalla, hakukoneoptimoinnilla, medianhallinnalla ja kolmannen osapuolen palveluintegraatioilla.
Drupal – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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