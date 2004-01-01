Drupal on kypsä, yritystason sisällönhallintajärjestelmä, johon luottavat hallitukset, yliopistot, mediayhtiöt ja Fortune 500 -organisaatiot maailmanlaajuisesti. Sen modulaarinen arkkitehtuuri ja laaja ekosysteemi, joka sisältää yli 50 000 lisämoduulia, mahdollistavat tiimien rakentavan mitä tahansa yksinkertaisesta toimituksellisesta sivustosta monimutkaiseen monisivustoiseen digitaaliseen alustaan ilman yhtäkään mukautettua koodiriviä.

Drupalin headless CMS -ominaisuudet, vankka API-kerros ja yksityiskohtainen käyttöoikeusjärjestelmä tekevät siitä vahvan vaihtoehdon organisaatioille, joiden on hallittava sisältöä useiden kanavien – verkon, mobiilin ja muiden – kautta, samalla kun ne ylläpitävät tiukkoja toimituksellisia työnkulkuja ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Tämä käyttöönotto yhdistää Drupalin PostgreSQL-taustajärjestelmään tuotantotason luotettavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.