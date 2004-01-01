Ota OpenBao käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin salaisuudenhallinta-alusta API-avainten, salasanojen, varmenteiden ja muiden arkaluonteisten tietojen turvalliseen tallentamiseen.
OpenBao – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenBao – mitä sillä voi rakentaa?
OpenBao on yhteisövetoinen avoimen lähdekoodin haarukka HashiCorp Vaultista, joka on rakennettu tarjoamaan turvallinen, keskitetty salaisten tietojen hallinta tiimeille ja sovelluksille. Sen avulla voit tallentaa, käyttää ja kierrättää dynaamisia salaisuuksia, salausavaimia ja tunnistetietoja yhtenäisen API:n kautta ilman, että arkaluonteiset tiedot leviävät konfiguraatiotiedostoihin tai ympäristömuuttujiin.
OpenBaon itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että salaisuutesi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi – ei ole käyttörajoituksia, ei toimittajalukitusta eikä riskiä, että SaaS-palveluntarjoaja pääsee käsiksi tunnistetietoihisi. Saat täyden Vault-yhteensopivan ominaisuusjoukon hallintaasi.
OpenBao – tärkeimmät ominaisuudet
Dynaamiset salaisuudet
Luo lyhytikäisiä tunnistetietoja tarpeen mukaan tietokannoille ja pilvipalveluntarjoajille, jotka peruutetaan automaattisesti, kun niitä ei enää tarvita.
Salattu avain-arvotietovarasto
Tallenna mielivaltaisia salaisuuksia levossa AES-256-GCM-salauksella, jotta arkaluonteiset arvot eivät koskaan paljastu levyllä.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Määritä käytäntöihin perustuvat käyttöoikeussäännöt, jotka rajoittavat, mitkä palvelut ja käyttäjät voivat lukea, kirjoittaa tai listata tiettyjä salaisia polkuja.
Useita todennusmenetelmiä
Todentaa sovellukset ja käyttäjät tunnusten, käyttäjätunnusten, AppRolen, LDAPin, JWT:n ja muiden menetelmien avulla muuttamatta työnkulkuasi.
Täysi tarkastusloki
Jokainen pyyntö ja vastaus kirjataan peukaloinnin kestäviin tarkastuslokeihin, antaen sinulle täydellisen jäljen vaatimustenmukaisuutta ja tapausten hallintaa varten.
HTTP API ja CLI
Integroi salaisten tietojen nouto mihin tahansa kieleen tai putkeen käyttämällä REST-rajapintaa tai alustariippumatonta bao CLI:tä.
OpenBao – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.