OpenBao on yhteisövetoinen avoimen lähdekoodin haarukka HashiCorp Vaultista, joka on rakennettu tarjoamaan turvallinen, keskitetty salaisten tietojen hallinta tiimeille ja sovelluksille. Sen avulla voit tallentaa, käyttää ja kierrättää dynaamisia salaisuuksia, salausavaimia ja tunnistetietoja yhtenäisen API:n kautta ilman, että arkaluonteiset tiedot leviävät konfiguraatiotiedostoihin tai ympäristömuuttujiin.

OpenBaon itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että salaisuutesi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi – ei ole käyttörajoituksia, ei toimittajalukitusta eikä riskiä, että SaaS-palveluntarjoaja pääsee käsiksi tunnistetietoihisi. Saat täyden Vault-yhteensopivan ominaisuusjoukon hallintaasi.