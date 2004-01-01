TaskTrove on kevyt, itse isännöitävä tehtävienhallintasovellus, joka tallentaa kaiken datan tavallisina JSON-tiedostoina – tietokantaa ei tarvita. Se jäsentää luonnollisen kielen syötteen päivämääriä ja aikoja varten, tukee rajattomasti alitehtäviä ja toistuvia tehtäväkuvioita ja järjestää työn projekteiksi värikoodatuilla tunnisteilla. Useat näkymät – luettelo, Kanban-taulu ja kalenteri – antavat sinun työskennellä tehtävien parissa juuri siinä asettelussa, joka sopii kulloiseenkin hetkeen.

Toisin kuin pilvipohjaiset tehtäväsovellukset, jotka synkronoivat tietoja kolmannen osapuolen palvelimien kautta, TaskTrove toimii kokonaan omalla VPS:lläsi ilman seurantaa, käyttöanalytiikkaa ja ulkoisia API-riippuvuuksia. Tehtävätiedot tallennetaan luettavina JSON-tiedostoina, jotka voidaan varmuuskopioida, siirtää tai tarkastella millä tahansa tekstieditorilla.