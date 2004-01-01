Asenna TaskTrove yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity henkilökohtainen tehtävienhallinta, jossa on luonnollisen kielen jäsennykset, toistuvat tehtävät sekä Kanban- ja kalenterinäkymät.
TaskTrove – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TaskTrove – mitä sillä voi rakentaa?
TaskTrove on kevyt, itse isännöitävä tehtävienhallintasovellus, joka tallentaa kaiken datan tavallisina JSON-tiedostoina – tietokantaa ei tarvita. Se jäsentää luonnollisen kielen syötteen päivämääriä ja aikoja varten, tukee rajattomasti alitehtäviä ja toistuvia tehtäväkuvioita ja järjestää työn projekteiksi värikoodatuilla tunnisteilla. Useat näkymät – luettelo, Kanban-taulu ja kalenteri – antavat sinun työskennellä tehtävien parissa juuri siinä asettelussa, joka sopii kulloiseenkin hetkeen.
Toisin kuin pilvipohjaiset tehtäväsovellukset, jotka synkronoivat tietoja kolmannen osapuolen palvelimien kautta, TaskTrove toimii kokonaan omalla VPS:lläsi ilman seurantaa, käyttöanalytiikkaa ja ulkoisia API-riippuvuuksia. Tehtävätiedot tallennetaan luettavina JSON-tiedostoina, jotka voidaan varmuuskopioida, siirtää tai tarkastella millä tahansa tekstieditorilla.
TaskTrove – tärkeimmät ominaisuudet
Luonnollisen kielen jäsentäminen
Kirjoita "huomenna klo 14" tai "joka perjantai" määrittääksesi eräpäivät ja toistuvat aikataulut koskematta päivämääränvalitsimeen.
Kanban- ja kalenterinäkymät
Vaihda luettelo-, Kanban-taulu- ja kalenterinäkymien välillä työskennelläksesi tehtäviesi parissa näkymässä, joka vastaa parhaiten nykyistä keskittymistäsi.
Toistuvat tehtävämallit
Aseta päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset tai täysin mukautetut toistuvuussäännöt, jotta rutiinitehtävät ajoittuvat uudelleen automaattisesti ilman manuaalista syöttöä.
Projektin organisointi
Ryhmittele tehtävät projekteiksi osioiden, värikoodattujen tunnisteiden ja rajattomien alitehtävien avulla pitääksesi monimutkaisen työn jäsenneltynä ja navigoitavana.
Tiedostopohjainen tallennustila
Kaikki tehtävät tallennetaan tavallisina JSON-tiedostoina — helppo varmuuskopioida, siirtää toiseen instanssiin tai lukea suoraan ilman tietokantatyökalua.
TaskTrove – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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