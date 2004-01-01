Convex on reaktiivinen tietokantaympäristö, joka uudelleenkuvittelee taustajärjestelmäarkkitehtuurin moderneille sovelluksille. Se yhdistää dokumenttitietokannan reaaliaikaisiin kyselytilauksiin, ACID-transaktioihin ja palvelimettomiin funktioihin, jotka ajetaan suoraan datasi rinnalla – kaikki yhdessä integroidussa ympäristössä. Kun data muuttuu, jokainen tilattu asiakas päivittyy automaattisesti ilman kyselyä tai manuaalista WebSocket-hallintaa.

Convexin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun laskentatehon johdonmukaiseen tietokannan suorituskykyyn ja täyden datasuvereniteetin, mikä on kriittistä sovelluksille, jotka käsittelevät yksityisyyssäännösten alaista käyttäjädataa. Tämä käyttöönotto sisältää Convex-taustajärjestelmän datan tallennusta ja funktioiden suoritusta varten, sekä hallintapaneelin tietokannan hallintaan, kyselyjen valvontaan ja palvelimettomien funktioiden käyttöönottoon. Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen luo järjestelmänvalvojan avain ajamalla: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh