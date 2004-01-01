Asenna Convex yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin reaktiivinen tietokanta-alusta reaaliaikaisilla kyselyillä, ACID-transaktioilla ja palvelimettomilla funktioilla moderneille sovelluksille.
Convex – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Convex – mitä sillä voi rakentaa?
Convex on reaktiivinen tietokantaympäristö, joka uudelleenkuvittelee taustajärjestelmäarkkitehtuurin moderneille sovelluksille. Se yhdistää dokumenttitietokannan reaaliaikaisiin kyselytilauksiin, ACID-transaktioihin ja palvelimettomiin funktioihin, jotka ajetaan suoraan datasi rinnalla – kaikki yhdessä integroidussa ympäristössä. Kun data muuttuu, jokainen tilattu asiakas päivittyy automaattisesti ilman kyselyä tai manuaalista WebSocket-hallintaa.
Convexin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun laskentatehon johdonmukaiseen tietokannan suorituskykyyn ja täyden datasuvereniteetin, mikä on kriittistä sovelluksille, jotka käsittelevät yksityisyyssäännösten alaista käyttäjädataa. Tämä käyttöönotto sisältää Convex-taustajärjestelmän datan tallennusta ja funktioiden suoritusta varten, sekä hallintapaneelin tietokannan hallintaan, kyselyjen valvontaan ja palvelimettomien funktioiden käyttöönottoon. Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen luo järjestelmänvalvojan avain ajamalla: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex – tärkeimmät ominaisuudet
Reaktiiviset reaaliaikaiset kyselyt
Kyselyt työntävät päivityksiä automaattisesti yhdistetyille asiakkaille heti, kun tiedot muuttuvat, ilman kyselyä tai manuaalista WebSocket-koodia.
ACID-transaktiot
Jokainen kirjoitus on täysin transaktiivinen, varmistaen tietojen johdonmukaisuuden samanaikaisten päivitysten välillä monen käyttäjän sovelluksissa.
Serverless-funktiot
Kirjoita taustalogiikkaa TypeScript-funktioina, jotka ajetaan suoraan tietokantamoottorin sisällä, tietojesi kanssa samassa paikassa.
Sisäänrakennettu tiedostotallennustila
Tallenna ja jaa tiedostoja natiivisti määrittämättä erillistä objektitallennuspalvelua tai CDN-integraatiota.
Aikamatkavirheenkorjaus
Tarkastele historiallisia datatiloja ja toista menneitä kyselyitä virheiden diagnosoimiseksi toistamatta niitä tuotannossa.
Convex – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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