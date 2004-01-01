Jopa 69 % alennus Yopass tuotteelle

Asenna Yopass yhden napsautuksen asennuksella.

Salattu salaisuuksien jakopalvelu salasanan ja arkaluonteisten tietojen lähettämiseen itsetuhoutuvien kertakäyttölinkkien kautta.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Yopass yhden napsautuksen asennuksella.

Yopass – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Yopass – mitä sillä voi rakentaa?

Yopass on avoimen lähdekoodin salattu salaisuuksien jakamispalvelu, jonka avulla voit jakaa turvallisesti salasanoja, tunnuksia ja arkaluonteisia tiedostoja jättämättä niitä sähköpostiketjuihin, chat-lokeihin tai tukipyyntöihin. Salaisuudet salataan selaimessa OpenPGP:n avulla ennen niiden lähettämistä palvelimelle — salauksen purkuavain ei koskaan päädy palvelimelle, joten edes isäntä ei voi lukea salaisuuksiasi. Jokainen salaisuus saa yksilöllisen kertakäyttöisen URL-osoitteen, joka tuhoutuu automaattisesti katselun jälkeen tai määritettävän vanhenemisajan kuluttua.

Yopassin itseisännöinti VPS:lläsi antaa organisaatiollesi yksityisen, auditoitavan kanavan tunnusten ja arkaluonteisten konfiguraatiotietojen jakamiseen. Ei hallittavia tilejä, ei seurantaa eikä selväkielistä tallennusta — vain selkeä käyttöliittymä salaisuuksien turvalliseen vaihtoon tiimien sisällä tai ulkopuolisten kanssa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Yopass – tärkeimmät ominaisuudet

Päästä päähän -salaus

Salaisuudet salataan selaimessa OpenPGP:tä käyttäen ennen lähetystä, varmistaen, ettei palvelimella ole koskaan pääsyä selkokieliseen dataan.

Kertakäyttöiset linkit

Jokainen salaisuus luo yksilöllisen URL-osoitteen, joka tuhoutuu pysyvästi ensimmäisen katselukerran jälkeen, estäen luvattoman uudelleenkäytön.

Asetettavissa oleva vanheneminen

Aseta salaisuudet vanhenemaan automaattisesti tuntien, päivien tai viikkojen kuluttua, jotta unohdettuja linkkejä ei voida käyttää vanhentuneiden arkaluonteisten tietojen noutamiseen.

Mukautettu salasanasuojaus

Lisää salaisuuteen valinnainen tunnuslause saadaksesi lisäsuojaa kertakäyttöisen linkin itsensä lisäksi.

Tiedostojen jakaminen

Lataa ja jaa salattuja tiedostoja tekstisalaisuuksien rinnalla, suoratoistosalauksen avulla pitäen tiedostojen sisällön yksityisenä päästä päähän.

Tilejä ei tarvita

Vastaanottajat pääsevät käsiksi salaisuuksiin suoran linkin kautta ilman kirjautumista, mikä tekee tunnusten jakamisesta ulkopuolisten urakoitsijoiden tai asiakkaiden kanssa vaivatonta.

Yopass – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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