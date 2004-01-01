Yopass on avoimen lähdekoodin salattu salaisuuksien jakamispalvelu, jonka avulla voit jakaa turvallisesti salasanoja, tunnuksia ja arkaluonteisia tiedostoja jättämättä niitä sähköpostiketjuihin, chat-lokeihin tai tukipyyntöihin. Salaisuudet salataan selaimessa OpenPGP:n avulla ennen niiden lähettämistä palvelimelle — salauksen purkuavain ei koskaan päädy palvelimelle, joten edes isäntä ei voi lukea salaisuuksiasi. Jokainen salaisuus saa yksilöllisen kertakäyttöisen URL-osoitteen, joka tuhoutuu automaattisesti katselun jälkeen tai määritettävän vanhenemisajan kuluttua.

Yopassin itseisännöinti VPS:lläsi antaa organisaatiollesi yksityisen, auditoitavan kanavan tunnusten ja arkaluonteisten konfiguraatiotietojen jakamiseen. Ei hallittavia tilejä, ei seurantaa eikä selväkielistä tallennusta — vain selkeä käyttöliittymä salaisuuksien turvalliseen vaihtoon tiimien sisällä tai ulkopuolisten kanssa.