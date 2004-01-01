Asenna Yopass yhden napsautuksen asennuksella.
Salattu salaisuuksien jakopalvelu salasanan ja arkaluonteisten tietojen lähettämiseen itsetuhoutuvien kertakäyttölinkkien kautta.
Yopass – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yopass – mitä sillä voi rakentaa?
Yopass on avoimen lähdekoodin salattu salaisuuksien jakamispalvelu, jonka avulla voit jakaa turvallisesti salasanoja, tunnuksia ja arkaluonteisia tiedostoja jättämättä niitä sähköpostiketjuihin, chat-lokeihin tai tukipyyntöihin. Salaisuudet salataan selaimessa OpenPGP:n avulla ennen niiden lähettämistä palvelimelle — salauksen purkuavain ei koskaan päädy palvelimelle, joten edes isäntä ei voi lukea salaisuuksiasi. Jokainen salaisuus saa yksilöllisen kertakäyttöisen URL-osoitteen, joka tuhoutuu automaattisesti katselun jälkeen tai määritettävän vanhenemisajan kuluttua.
Yopassin itseisännöinti VPS:lläsi antaa organisaatiollesi yksityisen, auditoitavan kanavan tunnusten ja arkaluonteisten konfiguraatiotietojen jakamiseen. Ei hallittavia tilejä, ei seurantaa eikä selväkielistä tallennusta — vain selkeä käyttöliittymä salaisuuksien turvalliseen vaihtoon tiimien sisällä tai ulkopuolisten kanssa.
Yopass – tärkeimmät ominaisuudet
Päästä päähän -salaus
Salaisuudet salataan selaimessa OpenPGP:tä käyttäen ennen lähetystä, varmistaen, ettei palvelimella ole koskaan pääsyä selkokieliseen dataan.
Kertakäyttöiset linkit
Jokainen salaisuus luo yksilöllisen URL-osoitteen, joka tuhoutuu pysyvästi ensimmäisen katselukerran jälkeen, estäen luvattoman uudelleenkäytön.
Asetettavissa oleva vanheneminen
Aseta salaisuudet vanhenemaan automaattisesti tuntien, päivien tai viikkojen kuluttua, jotta unohdettuja linkkejä ei voida käyttää vanhentuneiden arkaluonteisten tietojen noutamiseen.
Mukautettu salasanasuojaus
Lisää salaisuuteen valinnainen tunnuslause saadaksesi lisäsuojaa kertakäyttöisen linkin itsensä lisäksi.
Tiedostojen jakaminen
Lataa ja jaa salattuja tiedostoja tekstisalaisuuksien rinnalla, suoratoistosalauksen avulla pitäen tiedostojen sisällön yksityisenä päästä päähän.
Tilejä ei tarvita
Vastaanottajat pääsevät käsiksi salaisuuksiin suoran linkin kautta ilman kirjautumista, mikä tekee tunnusten jakamisesta ulkopuolisten urakoitsijoiden tai asiakkaiden kanssa vaivatonta.
Yopass – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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