Asenna WPS Office yhden napsautuksen asennuksella.
Monipuolinen toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää Writerin, Spreadsheetin ja Presentationin, käytettävissä mistä tahansa selaimesta VPS-palvelimesi kautta.
WPS Office – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WPS Office – mitä sillä voi rakentaa?
WPS Office on kattava toimistotuottavuusohjelmisto, joka sisältää Writer-, Spreadsheets-, Presentation- ja PDF-muokkaustyökalut. Se toimitetaan selaimella käytettävänä työpöytäsovelluksena KasmVNC-suoratoiston kautta, tarjoten sinulle täyden toimistoympäristön miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistojen paikallista asennusta.
WPS Officen itseisännöinti VPS:llä tarjoaa pysyvän työtilan, jossa asiakirjasi ovat aina saatavilla suojatun URL-osoitteen kautta. WPS Office on erittäin yhteensopiva Microsoft Office -muotojen – DOCX, XLSX ja PPTX – kanssa, mikä tekee siitä käytännöllisen toimisto-ohjelmiston Microsoft Officea käyttävien kollegoiden tiedostojen käsittelyyn.
WPS Office – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi toimisto-ohjelmisto
Sisältää Writerin (tekstinkäsittelyohjelma), Taulukkolaskennan (Excel-yhteensopiva), Esitykset (PowerPoint-yhteensopiva) ja PDF-työkalut yhdessä paketissa.
Selainpohjainen pääsy
Käytä koko WPS Office -työpöytää mistä tahansa selaimesta KasmVNC:n kautta asentamatta ohjelmistoa paikalliselle laitteellesi.
Microsoft Office -yhteensopiva
Avaa, muokkaa ja tallenna DOCX-, XLSX- ja PPTX-tiedostoja tarkasti säilyttääksesi yhteensopivuuden Microsoft Office -käyttäjien kanssa.
PDF-muokkaus
Tarkastele, kommentoi ja muokkaa PDF-dokumentteja suoraan WPS Officessa ilman, että sinun tarvitsee ensin muuntaa niitä toiseen muotoon.
Pysyvä asiakirjojen tallennus
Asiakirjat ja asetukset säilyvät istuntojen välillä VPS-palvelimellasi, joten työtilasi on aina täsmälleen sellainen kuin jätit sen.
WPS Office – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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