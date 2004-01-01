Inngest on avoimen lähdekoodin työnkulun orkestrointimoottori, jonka avulla voit kirjoittaa luotettavia taustafunktioita, tapahtumapohjaisia työnkulkuja ja ajoitettuja töitä suoraan sovelluskoodiisi. Se hoitaa uudelleenyritykset, samanaikaisuuden, kuristuksen ja askelfunktioiden logiikan automaattisesti, jolloin sovelluskoodisi voi keskittyä liiketoimintalogiikkaan infrastruktuurihuolien sijaan.

Inngestin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan suorituksesta, datasta ja konfiguraatiosta. Se sisältää sisäänrakennetun SQLite-pysyvyyden ja muistissa olevan jonon heti käyttövalmiina, joten voit käyttää koko alustaa ilman ulkoisia tietokanta- tai viestinvälityspalveluita.