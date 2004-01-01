Asenna Inngest yhden klikkauksen asennuksella.
Työnkulun orkestrointialusta luotettavien taustatoimintojen, ajoitettujen töiden ja tekoälytyönkulkujen suorittamiseen.
Inngest – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Inngest – mitä sillä voi rakentaa?
Inngest on avoimen lähdekoodin työnkulun orkestrointimoottori, jonka avulla voit kirjoittaa luotettavia taustafunktioita, tapahtumapohjaisia työnkulkuja ja ajoitettuja töitä suoraan sovelluskoodiisi. Se hoitaa uudelleenyritykset, samanaikaisuuden, kuristuksen ja askelfunktioiden logiikan automaattisesti, jolloin sovelluskoodisi voi keskittyä liiketoimintalogiikkaan infrastruktuurihuolien sijaan.
Inngestin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan suorituksesta, datasta ja konfiguraatiosta. Se sisältää sisäänrakennetun SQLite-pysyvyyden ja muistissa olevan jonon heti käyttövalmiina, joten voit käyttää koko alustaa ilman ulkoisia tietokanta- tai viestinvälityspalveluita.
Inngest – tärkeimmät ominaisuudet
Luotettavat taustatyöt
Suorita taustatehtäviä automaattisilla uudelleenyrityksillä, eksponentiaalisella viiveellä ja sisäänrakennetulla virheenkäsittelyllä – lisäinfrastruktuuria ei tarvita.
Askelfunktiotyönkulut
Luo monivaiheisia työnkulkuja, joissa jokainen vaihe yritetään uudelleen ja tallennetaan välimuistiin erikseen, mikä tekee monimutkaisesta orkestroinnista kestävän tilapäisille virheille.
Tapahtumapohjainen suoritus
Laukaise funktioita sovellustapahtumista yksinkertaisella tapahtuma-avaimella, mahdollistaen irrotetut, reaktiiviset arkkitehtuurit palveluiden välillä.
AI-työnkulun tuki
Orkestroi pitkäkestoisia tekoälyputkia sisäänrakennetulla tuella samanaikaisuusrajoituksille, nopeusrajoitukselle ja vaihetason tarkistuspisteille.
Sisäänrakennettu kehityspalvelin
Kehitä ja testaa työnkulkuja paikallisesti monipuolisella käyttöliittymällä, joka näyttää tapahtumahistorian, funktioiden suoritukset ja vaiheiden jäljitykset reaaliaikaisesti.
Inngest – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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