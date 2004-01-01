Maintenant on avoimen lähdekoodin yhtenäinen valvontatyökalu, joka korvaa useita itse isännöityjä työkaluja kerralla. Asenna yksi kontti, ja se löytää automaattisesti kaikki isäntäsi työkuormat, seuraten kontin tilaa, resurssien käyttöä, HTTP- ja TCP-päätepisteitä, TLS-varmenteita, kuvapäivityksiä ja verkon tietoturvariskejä yhdestä Go-pohjaisesta hallintapaneelista.

Suunniteltu itse isännöijille ja pienille tiimeille, Maintenant toimitetaan yhtenä binaaritiedostona, jonka taustalla on SQLite, ilman ulkoista tietokantaa tai lokien siirtäjää. Se toimitetaan tarkoituksella ilman sisäänrakennettua todennusta ja se on tarkoitettu sijoitettavaksi olemassa olevan käänteisen välityspalvelimesi taakse, jotta säilytät yhden identiteettikerroksen koko pinossasi samalla kun omistat jokaisen mittarin, lokirivin ja hälytyksen ilman isäntä- tai mittarikohtaista hinnoittelua.