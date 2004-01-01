Asenna nyt yhdellä napsautuksella.
Nollakokoonpano-Docker- ja Kubernetes-valvonta konttien kunnon seurannalla, päätepisteiden tarkistuksilla, varmenteilla ja julkisella tilasivulla.
Maintenant – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Maintenant – mitä sillä voi rakentaa?
Maintenant on avoimen lähdekoodin yhtenäinen valvontatyökalu, joka korvaa useita itse isännöityjä työkaluja kerralla. Asenna yksi kontti, ja se löytää automaattisesti kaikki isäntäsi työkuormat, seuraten kontin tilaa, resurssien käyttöä, HTTP- ja TCP-päätepisteitä, TLS-varmenteita, kuvapäivityksiä ja verkon tietoturvariskejä yhdestä Go-pohjaisesta hallintapaneelista.
Suunniteltu itse isännöijille ja pienille tiimeille, Maintenant toimitetaan yhtenä binaaritiedostona, jonka taustalla on SQLite, ilman ulkoista tietokantaa tai lokien siirtäjää. Se toimitetaan tarkoituksella ilman sisäänrakennettua todennusta ja se on tarkoitettu sijoitettavaksi olemassa olevan käänteisen välityspalvelimesi taakse, jotta säilytät yhden identiteettikerroksen koko pinossasi samalla kun omistat jokaisen mittarin, lokirivin ja hälytyksen ilman isäntä- tai mittarikohtaista hinnoittelua.
Maintenant – tärkeimmät ominaisuudet
Säiliön automaattinen tunnistus
Tunnistaa jokaisen Docker-kontin ja Kubernetes-työkuorman heti sen käynnistyessä, sisältäen tilamuutokset, uudelleenkäynnistyssilmukat ja lokivirran.
Päätepisteen ja sykkeen tarkistukset
Määrittää HTTP-, TCP- ja cron-sykemittarit Docker-tunnisteiden avulla konfiguroitavilla vika- ja palautumiskynnyksillä.
TLS-varmenteen seuranta
Tuo varmenteet automaattisesti valvotuista HTTPS-päätepisteistä ja hälyttää 30, 14, 7, 3 ja 1 päivä ennen vanhenemista.
Resurssimittarit
Piirtää reaaliaikaisen suorittimen, muistin, verkon ja levyn I/O:n konttikohtaisesti vaimennetuilla kynnyshälytyksillä melun pitämiseksi alhaisena.
Päivitä tiedot
Skannaa OCI-rekistereitä vertaillakseen kuvatiivisteitä, jotta tiedät tarkalleen, millä työkuormilla on uudemmat versiot odottamassa.
Julkinen tilasivu
Kokoaa valvontahälytysten vakavuuden reaaliaikaiseksi tilasivuksi, joka toimii palvelimen lähettämien tapahtumien avulla asiakkaille ja tiimin jäsenille.
Maintenant – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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