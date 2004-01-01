Asenna PicoShare yhden napsautuksen asennuksella.
Minimalistinen itse isännöity tiedostojen jakaminen vanhenevilla linkeillä, vieraslatauksilla ja ilman tiedostokokorajoituksia.
PicoShare – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
PicoShare – mitä sillä voi rakentaa?
PicoShare on avoimen lähdekoodin minimalistinen tiedostonjakopalvelu, joka on suunniteltu tekemään yksi asia hyvin: lataamaan tiedosto ja jakamaan suora latauslinkki. Toisin kuin täysimittaisissa pilvitallennusalustoissa, PicoSharella ei ole kansiohierarkiaa, ei monen käyttäjän tilejä eikä tallennuskiintiöitä – vain yksi jaettu tunnuslause, joka suojaa hallintaliittymää, ja selkeä julkinen URL-osoite jokaiselle jakamallesi tiedostolle. Linkit voidaan asettaa vanhenemaan määritettävän ajan tai latausmäärän jälkeen, ja vieraslatauslinkkien avulla ulkoiset osallistujat voivat lähettää tiedostoja palvelimellesi ilman tiliä.
PicoSharen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että jaetut tiedostot tallennetaan omaan infrastruktuuriisi ilman kolmannen osapuolen alustaa sinun ja vastaanottajiesi välillä, eikä yhtään tiedostoa hylätä liian suuren koon vuoksi.
PicoShare – tärkeimmät ominaisuudet
Vanhenevat jakolinkit
Aseta linkit vanhenemaan tietyn ajan tai latausmäärän jälkeen, jotta jaetut tiedostot poistetaan automaattisesti, kun ne ovat täyttäneet tarkoituksensa.
Vieraskäyttäjän latauslinkit
Luo kertakäyttöisiä tai uudelleenkäytettäviä latauslinkkejä, jotta ulkoiset yhteistyökumppanit voivat lähettää tiedostoja palvelimellesi luomatta tiliä tai näkemättä muita tiedostojasi.
Ei tiedostokokorajoituksia
PicoShare ei aseta rajoituksia tiedoston koolle tai tyypille, joten voit jakaa suuria videoita, levykuvia tai arkistoja, jotka pilvipalvelut hylkäisivät.
Ei ulkoisia riippuvuuksia
SQLite tallentaa kaikki metatiedot paikallisesti — ei tietokantapalvelinta, ei Redisiä, ei taustatyöntekijöitä — mikä tekee koko käyttöönotosta yhden kontainerin.
Suorat lataus-URL-osoitteet
Jokainen jaettu tiedosto saa puhtaan, pysyvän suoralataus-URL-osoitteen, jotta vastaanottajat voivat ladata sen navigoimatta verkkokäyttöliittymässä tai kirjautumatta sisään.
PicoShare – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
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