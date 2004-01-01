PicoShare on avoimen lähdekoodin minimalistinen tiedostonjakopalvelu, joka on suunniteltu tekemään yksi asia hyvin: lataamaan tiedosto ja jakamaan suora latauslinkki. Toisin kuin täysimittaisissa pilvitallennusalustoissa, PicoSharella ei ole kansiohierarkiaa, ei monen käyttäjän tilejä eikä tallennuskiintiöitä – vain yksi jaettu tunnuslause, joka suojaa hallintaliittymää, ja selkeä julkinen URL-osoite jokaiselle jakamallesi tiedostolle. Linkit voidaan asettaa vanhenemaan määritettävän ajan tai latausmäärän jälkeen, ja vieraslatauslinkkien avulla ulkoiset osallistujat voivat lähettää tiedostoja palvelimellesi ilman tiliä.

PicoSharen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että jaetut tiedostot tallennetaan omaan infrastruktuuriisi ilman kolmannen osapuolen alustaa sinun ja vastaanottajiesi välillä, eikä yhtään tiedostoa hylätä liian suuren koon vuoksi.