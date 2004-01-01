New API on avoimen lähdekoodin LLM-yhdyskäytävä, joka tarjoaa yhden pääsykohdan OpenAI:lle, Anthropic Claudelle, Google Geminille ja kymmenille muille tekoälypalveluntarjoajille. Se keskittää API-avainten hallinnan, valvoo käyttörajoituksia, seuraa kustannuksia käyttäjän tai tiimin mukaan ja mahdollistaa vikasietoisuuden ja kuormituksen tasauksen palveluntarjoajien välillä – kaikki verkkokojelaudan kautta.

New API:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää arkaluontoiset tekoälytunnukset ja käyttötiedot hallinnassasi, poistaa pyyntökohtaiset yhdyskäytävämaksut ja antaa sinulle joustavuuden lisätä tai vaihtaa palveluntarjoajia muuttamatta sovelluskoodiasi.