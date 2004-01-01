Asenna uusi API yhden napsautuksen asennuksena.
Yhtenäinen LLM-yhdyskäytävä useiden tekoälypalveluntarjoajien hallintaan käytön seurannalla, pääsynhallinnalla ja kuormituksen tasauksella.
New API – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
New API – mitä sillä voi rakentaa?
New API on avoimen lähdekoodin LLM-yhdyskäytävä, joka tarjoaa yhden pääsykohdan OpenAI:lle, Anthropic Claudelle, Google Geminille ja kymmenille muille tekoälypalveluntarjoajille. Se keskittää API-avainten hallinnan, valvoo käyttörajoituksia, seuraa kustannuksia käyttäjän tai tiimin mukaan ja mahdollistaa vikasietoisuuden ja kuormituksen tasauksen palveluntarjoajien välillä – kaikki verkkokojelaudan kautta.
New API:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää arkaluontoiset tekoälytunnukset ja käyttötiedot hallinnassasi, poistaa pyyntökohtaiset yhdyskäytävämaksut ja antaa sinulle joustavuuden lisätä tai vaihtaa palveluntarjoajia muuttamatta sovelluskoodiasi.
New API – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen palveluntarjoajaportaali
Reititä pyynnöt OpenAI:hin, Claudeen, Geminiin ja muihin LLM-malleihin yhden päätepisteen kautta, vaihtaen palveluntarjoajia muuttamatta sovelluskoodiasi.
Käytön seuranta ja kiintiöt
Seuraa tunnusten kulutusta ja kustannuksia käyttäjän, tiimin tai projektin mukaan ja aseta tiukat rajat estääksesi odottamattomat tekoälykustannukset koko organisaatiossasi.
Kuormituksen tasaus ja vikasietoisuus
Jaa pyynnöt useiden palveluntarjoajakanavien kesken ja palaa automaattisesti vaihtoehtoihin, kun palveluntarjoaja ei ole käytettävissä, maksimoiden käytettävyyden.
Tunnuspohjainen pääsynhallinta
Myönnä API-tunnuksia tiimeille ja sovelluksille paljastamatta todellisia palveluntarjoajan tunnistetietojasi, pitäen salaisuudet keskitettyinä ja peruutettavissa milloin tahansa.
Verkon hallintapaneeli
Hallinnoi kanavia, käyttäjiä ja kiintiöitä sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän kautta reaaliaikaisten käyttölokien ja kulutusanalyysien avulla.
New API – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.