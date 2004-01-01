Asenna Nexterm yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin palvelinhallinta SSH-, VNC- ja RDP-yhteyksille, jotka ovat kokonaan käytettävissä selaimestasi.
Nexterm – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nexterm – mitä sillä voi rakentaa?
Nexterm on avoimen lähdekoodin palvelinhallinta-alusta, joka yhdistää SSH-terminaali-istunnot, VNC-työpöydät ja RDP-yhteydet yhdeksi selaimella käytettäväksi käyttöliittymäksi. Toisin kuin perinteiset etäkäyttötyökalut, jotka vaativat paikallisen asiakasohjelman, Nexterm toimii VPS:lläsi ja tarjoaa täyden yhteyskeskuksen, johon pääsee millä tahansa laitteella selaimen kautta.
Nextermin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että palvelimesi tunnistetiedot ja istuntotiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Sisäänrakennettu SFTP-tiedostonhallinta, istuntojen tallennus, valvonta sekä tuki organisaatioille ja 2FA tekevät siitä käytännöllisen korvikkeen useiden SSH-asiakasohjelmien, VNC-katseluohjelmien ja RDP-työkalujen jongleeraamiselle.
Nexterm – tärkeimmät ominaisuudet
SSH, VNC ja RDP
Hallitse SSH-päätteitä, VNC-työpöytiä ja RDP-istuntoja yhdestä selainvälilehdestä – paikallista asiakasohjelman asennusta ei tarvita millään laitteella.
SFTP-tiedostonhallinta
Selaa, lähetä ja lataa tiedostoja etäpalvelimilla sisäänrakennetun SFTP-käyttöliittymän kautta ilman erillistä FTP-asiakasohjelmaa.
Istunnon tallennus
Tallenna ja toista pääte- ja työpöytäistuntoja tarkastusta, tiimin arviointia tai aiempien muutosten vianmääritystä varten.
Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Suojaa pääsy kaikkiin palvelimiisi 2FA:lla ja OIDC SSO:lla varmistaen, että vain valtuutetut käyttäjät voivat avata yhteyksiä.
Monikäyttäjäorganisaatiot
Jaa palvelimet ja tunnistetiedot organisaatioihin, jotta tiimit voivat jakaa pääsyn paljastamatta asiaankuulumatonta infrastruktuuria.
Nexterm – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.