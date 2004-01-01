Nexterm on avoimen lähdekoodin palvelinhallinta-alusta, joka yhdistää SSH-terminaali-istunnot, VNC-työpöydät ja RDP-yhteydet yhdeksi selaimella käytettäväksi käyttöliittymäksi. Toisin kuin perinteiset etäkäyttötyökalut, jotka vaativat paikallisen asiakasohjelman, Nexterm toimii VPS:lläsi ja tarjoaa täyden yhteyskeskuksen, johon pääsee millä tahansa laitteella selaimen kautta.

Nextermin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että palvelimesi tunnistetiedot ja istuntotiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Sisäänrakennettu SFTP-tiedostonhallinta, istuntojen tallennus, valvonta sekä tuki organisaatioille ja 2FA tekevät siitä käytännöllisen korvikkeen useiden SSH-asiakasohjelmien, VNC-katseluohjelmien ja RDP-työkalujen jongleeraamiselle.