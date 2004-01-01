Asenna Radicale yhdellä napsautuksella.
Kevyt itse isännöity CalDAV- ja CardDAV-palvelin kalenterien ja yhteystietojen synkronointiin kaikilla laitteillasi.
Radicale – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Radicale – mitä sillä voi rakentaa?
Radicale on pieni, yksinkertainen ja vaivaton CalDAV (kalenteri) ja CardDAV (yhteystieto) -palvelin, joka on kirjoitettu Pythonilla. Se käyttää standardiprotokollia, joita jokainen moderni käyttöjärjestelmä tukee natiivisti – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – joten kalenterit ja yhteystiedot synkronoituvat laitteisiisi ilman mukautettujen sovellusten tai selainlaajennusten asentamista.
Radicalen itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tapahtumat, osoitteet ja jaetut kalenterit hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kalenteri-SaaS-palvelulle. Palvelin tallentaa kokoelmat tavallisina tiedostoina levylle, ei vaadi tietokantaa ja toimii mukavasti muiden sovellusten rinnalla pienen Python-jalanjälkensä ansiosta.
Radicale – tärkeimmät ominaisuudet
Vakio CalDAV ja CardDAV
Natiivi synkronointi iOS:n, macOS:n, Androidin, Thunderbirdin, Outlookin, GNOMEn ja KDEn kanssa ilman kolmannen osapuolen asiakasohjelmia – jokainen moderni käyttöjärjestelmä tukee protokollia valmiina.
Tiedostopohjainen tallennustila
Kalenterit ja yhteystiedot ovat tavallisina iCalendar- ja vCard-tiedostoina levyllä — helppo varmuuskopioida, versionhallita tai siirtää ilman tietokantavedoksia.
Monikäyttäjä ja jakaminen
Jokainen todennettu käyttäjä saa omat kokoelmansa valinnaisilla jakamissäännöillä jaetuille perhe- tai tiimikalentereille.
Pieni resurssijalanjälki
Puhdas Python-palvelin ilman tietokantaa käynnistyy sekunneissa ja käyttää kymmeniä megatavuja muistia – täydellinen pienimmille VPS-sopimuksille.
Verkon hallintaliittymä
Sisäänrakennettu selainkäyttöliittymä antaa käyttäjien selata kokoelmia, kopioida CalDAV/CardDAV-URL-osoitteita asiakasohjelman asetuksia varten ja varmistaa, että kaikki toimii.
Käänteinen välityspalvelinystävällinen
Suunniteltu sijoitettavaksi nginxin, Apachen tai Traefikin taakse, jonka ylävirrassa on HTTPS-pääte, jotta käyttöönotto on yksinkertaista ja turvallista.
Radicale – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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