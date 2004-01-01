Radicale on pieni, yksinkertainen ja vaivaton CalDAV (kalenteri) ja CardDAV (yhteystieto) -palvelin, joka on kirjoitettu Pythonilla. Se käyttää standardiprotokollia, joita jokainen moderni käyttöjärjestelmä tukee natiivisti – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – joten kalenterit ja yhteystiedot synkronoituvat laitteisiisi ilman mukautettujen sovellusten tai selainlaajennusten asentamista.

Radicalen itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tapahtumat, osoitteet ja jaetut kalenterit hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kalenteri-SaaS-palvelulle. Palvelin tallentaa kokoelmat tavallisina tiedostoina levylle, ei vaadi tietokantaa ja toimii mukavasti muiden sovellusten rinnalla pienen Python-jalanjälkensä ansiosta.