Ota Drizzle Gateway käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity tietokannan hallintastudio, joka perustuu Drizzle ORM -ekosysteemiin ja sisältää visuaalisen kyselyjen rakentamisen sekä usean tietokannan tuen.
Drizzle Gateway – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Drizzle Gateway – mitä sillä voi rakentaa?
Drizzle Gateway on paranneltu, itse isännöity versio Drizzle Studiosta, joka tarjoaa kehittäjille ja tietokannan ylläpitäjille kattavan verkkopohjaisen käyttöliittymän tietokantojensa hallintaan. Drizzle ORM -ekosysteemiin rakennettu työkalu tarjoaa edistyneen kyselyjen rakentamisen, reaaliaikaisen skeeman visualisoinnin ja migraatioiden hallinnan yhdessä työkalussa, johon pääsee mistä tahansa selaimesta.
Sovellus tukee useita samanaikaisia tietokantayhteyksiä, mikä tekee siitä keskitetyn keskuksen tiimeille, jotka työskentelevät kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöissä. Pääsalasanasuojaus turvaa pääsyn, ja pysyvä tallennustila pitää kaikki yhteysasetukset ja tallennetut kyselyt ennallaan uudelleenkäynnistysten jälkeen. Itseisännöinti varmistaa, että arkaluontoiset tietokannan tunnistetiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi.
Drizzle Gateway – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen kyselyrakentaja
Rakenna ja suorita tietokantakyselyjä intuitiivisen käyttöliittymän kautta tyyppiturvallisesti — raakaa SQL:ää ei tarvita yleisiin toimintoihin.
Skeeman visualisointi
Näe tietokantasi rakenne ja suhteet reaaliaikaisessa visuaalisessa kaaviossa, joka päivittyy, kun teet skeemamuutoksia.
Monitietokantayhteydet
Hallitse yhteyksiä useisiin tietokantoihin samanaikaisesti, vaihtaen ympäristöjen välillä poistumatta käyttöliittymästä.
Maahanmuuton hallinta
Luo, esikatsele ja ota käyttöön skeemamuutokset suoraan käyttöliittymästä, pitäen tietokantasi kehityksen järjestettynä ja auditoitavana.
Pääsalasanasuojaus
Suojaa pääsyn kaikkiin tietokantayhteyksiin yhden pääsalasanan taakse, pitäen tunnistetiedot turvassa VPS:lläsi.
Drizzle Gateway – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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