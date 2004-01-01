Drizzle Gateway on paranneltu, itse isännöity versio Drizzle Studiosta, joka tarjoaa kehittäjille ja tietokannan ylläpitäjille kattavan verkkopohjaisen käyttöliittymän tietokantojensa hallintaan. Drizzle ORM -ekosysteemiin rakennettu työkalu tarjoaa edistyneen kyselyjen rakentamisen, reaaliaikaisen skeeman visualisoinnin ja migraatioiden hallinnan yhdessä työkalussa, johon pääsee mistä tahansa selaimesta.

Sovellus tukee useita samanaikaisia tietokantayhteyksiä, mikä tekee siitä keskitetyn keskuksen tiimeille, jotka työskentelevät kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöissä. Pääsalasanasuojaus turvaa pääsyn, ja pysyvä tallennustila pitää kaikki yhteysasetukset ja tallennetut kyselyt ennallaan uudelleenkäynnistysten jälkeen. Itseisännöinti varmistaa, että arkaluontoiset tietokannan tunnistetiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi.