Asenna Pinchflat yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity YouTuben medianhallintaohjelma, joka lataa automaattisesti uusia videoita suosikkikanaviltasi ja soittolistoiltasi ilman manuaalista vaivaa.
Pinchflat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pinchflat – mitä sillä voi rakentaa?
Pinchflat on itse isännöity YouTube-sisällönhallintaohjelma, joka on rakennettu yt-dlp:n päälle ja joka automatisoi videoiden lataamisen ja järjestämisen kanavilta ja soittolistoilta. Määritä sääntö kerran – Pinchflat tarkistaa säännöllisesti uuden sisällön ja lataa sen automaattisesti, ensiluokkaisella tuella Plex-, Jellyfin- ja Kodi-kirjastoille, jotta mediakeskuksesi pysyy ajan tasalla ilman manuaalista työtä.
Pinchflatin käyttäminen VPS:lläsi pitää lataukset käynnissä 24/7 sitomatta kotisi kaistanleveyttä tai tietokonetta. SponsorBlock-integraatio ohittaa sponsoroidut segmentit, RSS-syötteen luonti muuttaa kanavat podcast-syötteiksi, ja valinnainen automaattinen poisto hallitsee tallennustilaa automaattisesti kirjastosi kasvaessa.
Pinchflat – tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoidut kanavalataukset
Aseta säännöt kanaville tai soittolistoille, ja Pinchflat tarkistaa säännöllisesti uudet lataukset ja lataa ne automaattisesti ilman manuaalista käynnistystä.
Mediakasvatuskeskuksen integrointi
Ensiluokkainen tuki Plexille, Jellyfinille ja Kodille tehokkaalla nimeämisjärjestelmällä, joka järjestää tiedostot juuri niin kuin mediaserverisi odottaa.
SponsorBlock Tuki
Hyppää automaattisesti yli tai leikkaa pois sponsoroidut osuudet, introt ja outrot ladatuista videoista käyttäen yhteisön tuottamaa SponsorBlock-dataa.
RSS-syötteen luonti
Muuntaa YouTube-kanavat ja soittolistat RSS-syötteiksi, jotta voit seurata videontekijöitä missä tahansa podcast- tai syötteenlukijasovelluksessa.
Älykäs tallennustilan hallinta
Määritä vanhemman sisällön automaattinen poisto iän tai määrän perusteella pitääksesi levynkäytön hallinnassa arkistosi kasvaessa.
Pinchflat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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