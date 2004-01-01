Pinchflat on itse isännöity YouTube-sisällönhallintaohjelma, joka on rakennettu yt-dlp:n päälle ja joka automatisoi videoiden lataamisen ja järjestämisen kanavilta ja soittolistoilta. Määritä sääntö kerran – Pinchflat tarkistaa säännöllisesti uuden sisällön ja lataa sen automaattisesti, ensiluokkaisella tuella Plex-, Jellyfin- ja Kodi-kirjastoille, jotta mediakeskuksesi pysyy ajan tasalla ilman manuaalista työtä.

Pinchflatin käyttäminen VPS:lläsi pitää lataukset käynnissä 24/7 sitomatta kotisi kaistanleveyttä tai tietokonetta. SponsorBlock-integraatio ohittaa sponsoroidut segmentit, RSS-syötteen luonti muuttaa kanavat podcast-syötteiksi, ja valinnainen automaattinen poisto hallitsee tallennustilaa automaattisesti kirjastosi kasvaessa.