Ota Marimo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Reaktiivinen Python-muistikirja automaattisella solujen uudelleensuorituksella, SQL-tuella ja git-yhteensopivalla puhtaalla Python-tiedostomuodolla.
Marimo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Marimo – mitä sillä voi rakentaa?
Marimo on seuraavan sukupolven Python-muistikirja, joka eliminoi perinteisten Jupyter-muistikirjojen piilotetun tilan ongelmat. Se seuraa automaattisesti solujen välisiä riippuvuuksia ja suorittaa reaktiivisesti uudelleen alavirran solut arvojen muuttuessa, joten muistikirjasi heijastaa aina tietojen nykyistä tilaa. Muistikirjat tallennetaan tavallisina .py-tiedostoina – täysin versionhallittavina, tarkasteltavissa pull-pyynnöissä ja suoritettavissa tavallisina Python-skripteinä tai käyttöönotettavissa itsenäisinä verkkosovelluksina.
Marimon itseisännöinti VPS:lläsi antaa tiimillesi pysyvän, aina päällä olevan muistikirjaympäristön, johon pääsee mistä tahansa selaimesta, esiasennetulla SQL-tuella tietokantojen kyselyyn samalla palvelimella ja tunnukseen perustuvalla todennuksella analyysin pitämiseksi yksityisenä.
Marimo – tärkeimmät ominaisuudet
Reaktiivinen suoritus
Solut suorittuvat automaattisesti uudelleen, kun niiden riippuvuudet muuttuvat, mikä poistaa vanhentuneen tilan virheet, jotka tekevät perinteisistä muistikirjoista epäluotettavia.
Git-yhteensopiva muoto
Muistikirjat tallennetaan puhtaina Python-tiedostoina, mikä tekee niistä vertailtavissa, tarkasteltavissa PR:issä ja suoritettavissa komentoriviltä.
Sisäänrakennettu SQL-tuki
Kysy tietokannoista ja datafrrameista SQL:llä suoraan muistikirjoissa ilman ylimääräisiä kirjastoja tai määrityksiä.
Interaktiiviset käyttöliittymäelementit
Lisää liukusäätimiä, pudotusvalikoita, taulukoita ja muita interaktiivisia widgettejä muuttaaksesi analyysimuistikirjat jaettaviksi verkkosovelluksiksi.
Moderni editori
Automaattinen täydennys, muotoilu, virheiden korostus ja dataframe-katselin nopeuttavat Pythonin kirjoittamista ja virheenkorjausta.
Marimo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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