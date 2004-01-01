Ota tinyMediaManager käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Monialustainen medianhallintaohjelma elokuvien ja TV-sarjojen järjestämiseen, metatietojen hakuun ja NFO-tiedostojen luomiseen mediakeskuksille.
tinyMediaManager – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
tinyMediaManager – mitä sillä voi rakentaa?
tinyMediaManager on itse isännöity medianhallintaohjelma, joka järjestää elokuva- ja TV-sarjakokoelmasi hakemalla monipuolista metatietoa, kuvitusta ja arvioita TheMovieDB:stä, TheTVDB:stä ja Fanart.tv:stä. Se nimeää tiedostot uudelleen konfiguroitavien mallien mukaisesti, luo NFO-tiedostoja, jotka ovat yhteensopivia Kodin, Embyn, Jellyfinin, Plexin ja MediaPortalin kanssa, ja käsittelee monimutkaisia monilevy- ja monijaksoisia rakenteita automaattisesti.
Se on otettu käyttöön graafisena työpöytäympäristönä, johon pääsee noVNC:n kautta, ja se toimii kokonaan selaimessasi portissa 4000 ilman asiakasohjelmistoja. Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että koko mediakirjastosi voidaan järjestää ja ylläpitää etänä, ja kaikki metatiedot tallennetaan paikallisesti hallintaasi.
tinyMediaManager – tärkeimmät ominaisuudet
Metatietojen haku
Hakee rikasta metatietoa, kuvitusta, trailereita ja arvioita TheMovieDB:stä, TheTVDB:stä ja Fanart.tv:stä elokuville ja TV-sarjoille.
NFO-tiedoston luonti
Luo NFO-tiedostoja muodossa, jota Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ja MediaPortal odottavat, pitäen mediakeskuksesi aina synkronoituna.
Automaattinen tiedoston nimeäminen
Nimeää ja järjestää mediatiedostosi ja -kansiosi uudelleen täysin muokattavien mallien mukaisesti noudettujen metatietojen perusteella.
TV-ohjelmatuki
Tunnistaa ja järjestää monikausiset, moniosaiset rakenteet, mukaan lukien erikoisjaksot, jaetut jaksot ja vaihtoehtoiset nimeämiskäytännöt.
Selainpohjainen työpöytä
Toimii täytenä työpöytäympäristönä, johon pääsee noVNC:n kautta millä tahansa selaimella – VNC-asiakasohjelmaa tai paikallista asennusta ei tarvita.
tinyMediaManager – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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