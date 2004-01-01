tinyMediaManager on itse isännöity medianhallintaohjelma, joka järjestää elokuva- ja TV-sarjakokoelmasi hakemalla monipuolista metatietoa, kuvitusta ja arvioita TheMovieDB:stä, TheTVDB:stä ja Fanart.tv:stä. Se nimeää tiedostot uudelleen konfiguroitavien mallien mukaisesti, luo NFO-tiedostoja, jotka ovat yhteensopivia Kodin, Embyn, Jellyfinin, Plexin ja MediaPortalin kanssa, ja käsittelee monimutkaisia monilevy- ja monijaksoisia rakenteita automaattisesti.

Se on otettu käyttöön graafisena työpöytäympäristönä, johon pääsee noVNC:n kautta, ja se toimii kokonaan selaimessasi portissa 4000 ilman asiakasohjelmistoja. Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että koko mediakirjastosi voidaan järjestää ja ylläpitää etänä, ja kaikki metatiedot tallennetaan paikallisesti hallintaasi.