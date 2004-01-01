Organizr on itse isännöity palveluiden hallintapaneeli, joka korvaa kymmenet selaimen kirjanmerkit yhdellä, välilehtipohjaisella käyttöliittymällä. Sen sijaan, että vaihtaisit useiden selainvälilehtien välillä hallitaksesi Sonarria, Radarria, Plexiä ja muita kotilaboratoriopalveluita, Organizr lataa ne kaikki iFrame-välilehtinä yhdelle verkkosivulle – sisältäen käyttäjätilit, pääsynhallinnan ja vierasrajoitukset.

Tukemalla Plex-, Emby- ja LDAP-todennusta, rajoittamattomia käyttäjäryhmiä ja Nginx auth_request -integraatiota, Organizr on enemmän kuin pelkkä linkkisivu. Se toimii kevyenä pääsykerroksena koko itse isännöidylle pinollesi, antaen sinun myöntää tietyille käyttäjille tai vieraille pääsyn vain valitsemiisi välilehtiin.