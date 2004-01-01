Asenna Organizr yhden napsautuksen asennuksella.
HTPC- ja kotilaboratoriopalveluiden järjestäjä, joka lataa kaikki itse isännöimäsi välilehdet yhteen yhtenäiseen verkkokäyttöliittymään.
Organizr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Organizr – mitä sillä voi rakentaa?
Organizr on itse isännöity palveluiden hallintapaneeli, joka korvaa kymmenet selaimen kirjanmerkit yhdellä, välilehtipohjaisella käyttöliittymällä. Sen sijaan, että vaihtaisit useiden selainvälilehtien välillä hallitaksesi Sonarria, Radarria, Plexiä ja muita kotilaboratoriopalveluita, Organizr lataa ne kaikki iFrame-välilehtinä yhdelle verkkosivulle – sisältäen käyttäjätilit, pääsynhallinnan ja vierasrajoitukset.
Tukemalla Plex-, Emby- ja LDAP-todennusta, rajoittamattomia käyttäjäryhmiä ja Nginx auth_request -integraatiota, Organizr on enemmän kuin pelkkä linkkisivu. Se toimii kevyenä pääsykerroksena koko itse isännöidylle pinollesi, antaen sinun myöntää tietyille käyttäjille tai vieraille pääsyn vain valitsemiisi välilehtiin.
Organizr – tärkeimmät ominaisuudet
Välilehtipohjainen käyttöliittymä
Lataa mikä tahansa itse isännöity palvelu iFrame-välilehtenä, antaen sinulle yhden yhtenäisen sivun hallita koko kotilaboratoriotasi ilman selaimen välilehtien vaihtamista.
Käyttäjäryhmät ja käytönhallinta
Luo rajattomasti käyttäjäryhmiä ja hallitse, mitä välilehtiä kukin ryhmä näkee — mukaan lukien vain luku -vieraskäyttö jaetuille palveluille.
Monitunnistautumisen tuki
Tunnista käyttäjät Plex-, Emby-, LDAP- tai sFTP-tunnuksilla paikallisten Organizr-tilien lisäksi.
Nginx-todennusintegraatio
Käytä Organizria Nginxin auth_request-palveluntarjoajana, lisäten SSO-tyylisen kirjautumissuojauksen palveluihin, joista puuttuu sisäänrakennettu todennus.
Mukautettavat teemat
Täysi väripaletin hallinta antaa sinun mukauttaa Organizrin vastaamaan brändiäsi tai haluamaasi tummaa/vaaleaa estetiikkaa.
Fail2ban Tuki
Natiivi Fail2ban-integraatio suojaa Organizr-kirjautumistasi raaka-voimahyökkäyksiltä automaattisella IP-estolla.
Organizr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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