Serge on avoimen lähdekoodin chat-käyttöliittymä LLaMA-perheen kielimallien paikalliseen ajamiseen llama.cpp:n kautta, ensiluokkaisella tuella Alpaca-, Vicuna-, GPT4All- ja muiden yhteisön hienosäätöjen osalta. Se niputtaa SvelteKit-verkkokäyttöliittymän, FastAPI-taustaohjelman ja Redis-pohjaisen mallirekisterin yhteen säilöön, jotta voit hakea GGUF-malleja, hallita chat-istuntoja ja säätää päättelyparametreja ilman useiden palveluiden kytkemistä.

Sergen itseisännöinti pitää jokaisen kehotteen ja vastauksen omalla VPS:lläsi — ei ulkoista APIa, ei telemetriaa eikä token-kohtaisia kustannuksia. Vain suorittimella tapahtuva päättely toimii heti käyttövalmiina, mikä tekee siitä käytännöllisen tavan ajaa yksityisiä LLM-malleja maksamatta pilven GPU-ajasta tai rekisteröitymättä kolmannen osapuolen tekoälypalveluun.