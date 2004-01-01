Ota Serge käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity keskusteluliittymä LLaMA- ja Alpaca-mallien paikalliseen ajamiseen llama.cpp:n kautta ilman API-kustannuksia.
Serge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Serge – mitä sillä voi rakentaa?
Serge on avoimen lähdekoodin chat-käyttöliittymä LLaMA-perheen kielimallien paikalliseen ajamiseen llama.cpp:n kautta, ensiluokkaisella tuella Alpaca-, Vicuna-, GPT4All- ja muiden yhteisön hienosäätöjen osalta. Se niputtaa SvelteKit-verkkokäyttöliittymän, FastAPI-taustaohjelman ja Redis-pohjaisen mallirekisterin yhteen säilöön, jotta voit hakea GGUF-malleja, hallita chat-istuntoja ja säätää päättelyparametreja ilman useiden palveluiden kytkemistä.
Sergen itseisännöinti pitää jokaisen kehotteen ja vastauksen omalla VPS:lläsi — ei ulkoista APIa, ei telemetriaa eikä token-kohtaisia kustannuksia. Vain suorittimella tapahtuva päättely toimii heti käyttövalmiina, mikä tekee siitä käytännöllisen tavan ajaa yksityisiä LLM-malleja maksamatta pilven GPU-ajasta tai rekisteröitymättä kolmannen osapuolen tekoälypalveluun.
Serge – tärkeimmät ominaisuudet
Toimii suorittimella
llama.cpp mahdollistaa täysin paikallisen päättelyn ilman GPU:ta, joten voit keskustella kvantisoiduilla LLaMA-malleilla tavallisella VPS:llä.
Sisäänrakennettu mallirekisteri
Lataa ja vaihda Alpaca-, Vicuna-, GPT4All- ja muiden GGUF-mallien välillä suoraan verkkokäyttöliittymästä ilman tiedostojen manuaalista kopiointia.
Viritettävä päättely
Säädä lämpötilaa, top-k:ta, top-p:tä, kontekstin pituutta ja muita generointiparametreja keskustelukohtaisesti hallitaksesi vastausten tyyliä ja laatua.
Pysyvä keskusteluhistoria
Keskustelut ja ladatut mallipainot tallennetaan Docker-volyymeihin ja kestävät säiliön uudelleenkäynnistykset ja päivitykset.
REST API sisältyy
FastAPI-taustaohjelma tarjoaa keskustelu-, malli- ja istuntopäätepisteet, jotta voit integroida Sergen mukautettuihin skripteihin, botteihin tai sovelluksiin.
Ei ulkoisia API-avaimia
Kaikki toimii yhdessä säilössä ilman OpenAI-, Anthropic- tai pilvitiliä – kehotteet eivät koskaan poistu VPS:stäsi.
Serge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.